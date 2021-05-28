İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, Polis Akademisi Başkanlığında öğrenci olarak öğrenim görürken FETÖ ile irtibatlı oldukları iddia edilen bazı isimler belirlendi. Polis akademileri kapatılınca YÖK tarafından çeşitli üniversitelere yetiştirilen şüphelilerin buralarda da FETÖ irtibatına devam ettikleri öne sürüldü.

46 ŞÜPHELİ

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 46 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından 6 ilde 56 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Sabah 05.00'de başlayan operasyonun devam ettiği belirtildi.