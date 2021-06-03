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İstanbul seferini yapan uçakta taciz iddiası! Ortalık karıştı

Antalya-İstanbul seferi için kalkışa hazırlanan uçakta, kapılar kapandıktan sonra ortaya atılan taciz iddiası ortalığı karıştırdı. İsmi açıklanmayan kadın yolcuların bir kişinin kendilerine sözlü tacizde bulunduğu şikayeti üzerine uçağa gelen polis, şüpheliyi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Güncellenme: 21:57, 03/06/2021
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İstanbul seferini yapan uçakta taciz iddiası! Ortalık karıştı

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’a gitmek üzere havalanmaya hazırlanan yolcu uçağında kapılar kapandıktan sonra üç kadın yolcu, bir erkek yolcunun kendilerini sözle taciz ettiğini ileri sürüp şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine görevlilerin talebi üzerine uçağa gelen polis, kadın yolcuları taciz ettiği ileri sürülen kişiyi uçaktan alıp ifadesini almak üzere havalimanı polis merkezine götürdü.

Uçak yaşanan olaylar sebebiyle yaklaşık 50 dakika sonra kalkış yaparken, gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. İHA

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