İstanbul Vakfı’nın yardım TIR’ı afet bölgesine ulaştı

Antalya’nın Manavgat ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri çevresinde başlayan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek için İBB’ye bağlı İstanbul Vakfı aracıyla toplanan yardımları taşıyan tır, afet bölgesine ulaştı. Yardımlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve vakıf yöneticileri tarafından teslim edildi.

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Türkiye'yi sarsan Muğla, Bodrum, Marmaris ve Antalya bölgelerindeki orman yangını felaketine karşı vatandaşlar bölgeye yardım etmek için seferber oldu. Bölgeye yardım ulaştırmak isteyen hayırseverlerin yoğun talepleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı harekete geçti. Önce Muğla Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden ihtiyaç listesi istendi.

3 GÜN İÇİNDE TIR YOLA ÇIKTI

Gelen ihtiyaçlar listesinin hayırseverlerle paylaşılması üzerine, 3 gün gibi kısa sürede bir tır dolusu malzeme toplanarak afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardım tırı dün Bodrum'a bugün ise Muğla'ya ulaştı.

YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARINA ÖNCELİK VERİLDİ

Ağırlıklı olarak sahada yangın söndürmede kullanılacak malzemelerden oluşan paketlerde; yanmaz pantolon ve ayakkabı, çizme, bot, gaz maskesi, yanmaz battaniye, yangın söndürme tüpleri, baret, yanıklarda kullanılacak tıbbi malzeme, telefon şarj üniteleri, power bank, pil, el feneri, jeneratör gibi ekipmanlar yer aldı. Ayrıca tır ile bölgeye; erkek-kadın iç çamaşırları, tişört, gömlek, hijyen maskeleri, diş macunu ve fırçası, şampuan, duş jeli, sabun, deterjan, bebek bezi, kadın-erkek, çocuk-bebek giysileri, bol miktarda su, bebe bisküvisi ve dayanıklı kurabiye gönderildi. Yangından etkilenen sokak hayvanlarını da unutmayan İstanbul Vakfı, bölge için bol miktarda kuru mama da temin etti.

DİLEK İMAMOĞLU YANGINDAN ETKİLENEN KÖYLERİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Bodrum ve Milas bölgelerinde yangından etkilenen köylere ziyaretlerde bulundu. İstanbul Vakfı'nın yardım TIR'ı ile birlikte Bodrum ilçesine gelen İmamoğlu yardım malzemelerini Herodot Kültür Merkezi'ndeki kriz yönetim binasına bıraktı.

“CANLILARIN SESSİZ ÇIĞLIKLARINI YÜREĞİMİZDE HİSSETTİK”

Ardından Bodrum'un yangından zarar gören Yukarı Mazı, Aşağı Bazı köylerini ziyaret ederek burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Dilek İmamoğlu yaptığı açıklamada “Türkiye'nin dört bir tarafından başlayan yangınlarla maalesef çok üzücü günler yaşıyoruz. Çok büyük bir sınavdan geçiyor ülkemiz. Bugün 10'uncu gün, 9'uncu günün sonunda birçok yerdeki yangın kontrol altına alındı. Belki biz bu yangının çok yakınında olamadık ama ağaçların ve ormanların içindeki canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik” dedi.

“FELAKETLER BİRLİKTE ATLATILIR, YARALAR DAYANIŞMAYLA SARILIR”

İmamoğlu konuşmasının devamında ise “Felaketler birlikte atlatılır, yaralar dayanışmayla sarılır. Tek bir dokunuş, ufak bir yardım umutları artırır. Yangından etkilenen köyleri ziyaretimizde birlikte olmanın iyileştirici gücüne şahit olduk. Yüreğimiz ağzımızda hissettik yangınları. Bazen çok öfkelendik, çok kızdık; bazen çok ağladık. Sevgili başkanlarımızın, çalışma arkadaşlarının ve destek olan tüm insanlar sayesinde 9'uncu günde bile olsa yangınlar kontrol altına alındı. Bugün çok mutlu ve huzurluyum. Allah bir daha böyle bir yangını bu ülkeye göstermesin” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu daha sonra, Bayır ve Mumcular köylerini ziyaret ederek yanan alanlarda soğutma ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel de kendilerinin bir talep oluşturmadan bağışçıların yardım etmek istemelerinin çok önemli olduğunun altını çizerek yardımseverlere teşekkürlerini iletti.

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