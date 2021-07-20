İstanbul’da hırsızlık şüphelisine öldüresiye dayak

Olay, geçen pazar saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi’nde, meydana geldi. İddiaya göre, girdiği inşaattan malzeme çalmak üzere olan bir kişi, yan binada oturan sokak sakini tarafından yakalandı. İkili arasında çıkan arbedeye sokakta ikamet eden iki kişi daha katıldı.

Hırsızlık şüphelisi olan kişi, 3 sokak sakini tarafından dakikalarca dövüldü. Yanındaki bıçağı çıkaran hırsızlık şüphelisi de kendisine saldıranlardan bir kişiyi iki yerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların hepsini karakola götürdü. İfadelerinin alınmalarının ardından da hepsi serbest bırakıldı. Yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)