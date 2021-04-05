İstanbul’da motosikletli sürücünün feci ölümü kamerada

Alınan bilgiye göre kaza, Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasippaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun kenar bölümünde motosikletine binmeye çalışan motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçarak yere çakıldı.

Kaza anı güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. (İHA)