İstanbul’da rüşvet operasyonu! Polis ve avukatlar gözaltında

İstanbul’da yürütülen “rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması”nda aralarında polislerin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir “rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması” kapsamında (2)'si avukat, (4)'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere (6) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

*21.05.2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen şahıslardan (1) polis memuru ve (1) avukat tutuklanmış, diğer şahıslar hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

*Ayrıca; adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatılarak, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirilmiş, aynı şubede görevli (7) rütbeli personel de görevden uzaklaştırılmıştır.

*Bazı medya organlarında yer alan “personelin topluca slogan attıkları iddiası” gerçeği yansıtmamaktadır.