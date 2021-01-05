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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerindeki 38 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:10, 05/01/2021
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik ve Özel Harekat polisleriyle birlikte polis helikopteri de havadan operasyona  destek verdi. Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü genelinde yapılan eş zamanlı 38 adreste yapılan operasyon da 36 şahıs gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerden biri de Büyükçekmece’ye bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki bir bina oldu. Kentsel dönüşümden dolayı boş olan üç katlı binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride bulunan beş kişiyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği Gold binada bir miktar bonzai buldu. (İHA-DHA)

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Yayınlanma Tarihi:08:01,