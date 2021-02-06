İstanbul’un göbeğinde milyonlar harcanan tünel ve köprü, otoparka döndü

İstanbul Kağıthane'de geçmiş yıllarda yapılan ulaşım yatırımları, israf projelerine döndü. Konu Kağıthane Belediye Meclisi'nin şubat ayı oturumlarında İYİ Partili Meclis Üyeleri Suat Sarı ve Fatih Çelik tarafından gündeme taşındı. İYİ Partili meclis üyelerinin yaptığı çalışmaya göre bu israf projelerinin başında Kağıthane Belediyesi Çağlayan Taşlık Tüneli geliyor.

8 Mart 2014'te dönemin AKP'li Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından açılan Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından kendi kaynakları ile yapılan tünel olarak tanıtılan proje, bugünkü rakamlarla 24 milyon TL'ye mal oldu. 185 metre uzunluğundaki tünelden bugün tek tük araç geçiyor ve araçlar tarafından daha çok otopark olarak kullanılıyor.

KAMYON OTOPARKI OLDU

Kağıthane Sultan Selim Caddesi- Barbaros Caddesi kesişimi köprüsü de tünelle aynı kaderi paylaştı. İBB tarafından 2011 yılında ihale edilen ve 2012 yılında açılan tünelin inşaatını ihaleyi alan firma Nas İnşaat A.Ş üstlendi. O dönem 3 milyon 665 bin 956 TL bedel ile yapılan köprünün bugünkü fiyatlarla dolar üzerinden yapılan bir hesaplama ile maliyeti 28 milyon TL. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki köprünün bir şeridi şu an tüm gün saat kamyonlara otopark görevi görüyor. Diğer şeritte de oldukça az bir trafik oluşuyor.

“İSRAFIN BELGESİ”

İYİ Partili Meclis Üyesi Suat Sarı yaptığı değerlendirmede “Açık hava otoparkı görevi gören yol ve tüneller israfın belgesidir. Bu projeler için hangi ulaşım uzmanından veya üniversiteden öneri ve görüş alındığı bilinmiyor. İhtiyacın trafik sayımları ile belirlenmesi gerekirdi. Bunların hiçbiri ihaleye çıkıldığında önemsenmemiş. Dolayısı ile projeler verimsiz ve israftır” dedi.