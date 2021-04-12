İstanbul’un yeni metro hattı 2022’de hizmete girecek

İstanbul’da Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar ilçelerini birbirine bağlayan Bakırköy- Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı inşaatı devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 kilometrelik metro hattı şantiyesinde incelemede bulundu. İncirli istasyonundaki şantiyede yapılan incelemede Bakan Karaismailoğlu’na Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik etti.

KAZI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 66’SI TAMAM

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “Metro inşaatımızın; tünel kazı çalışmalarının yüzde 66’sı, istasyon betonarme işlerinin yüzde 47’si ve ray serimi işlerinin yüzde 25’i tamamlanmıştır. Projede toplam fiziki ilerlememiz yüzde 62’dir. 2022 yılı sonunda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

BAĞCILAR’DAN BAKIRKÖY SAHİL 13.5 DAKİKA

Başkan Çağırıcı ise “Yakında hizmete girecek olan bu metro hattı sayesinde 13.5 dakika gibi kısa bir zamanda Bakırköy sahile inebileceğiz ve bu hat bütün metrolarla bağlantılı olacak. Hemşerilerimiz İstanbul’un dört bir yanına hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilecek” diye konuştu. (DHA)