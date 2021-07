İYİ Partili Ergun: Yaşanan felaketin sebebi AKP’dir

Yangınların devam ettiği Marmaris’i ziyaret eden İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, son yılların en büyük felaketlerinden birisi ile karşı karşıya olduğumuzu belirterek, “Yangınlarla mücadelede yetkili olan başta Tarım ve Orman Bakanlığı ile AKP iktidarı ise olan biteni seyretmekten başka bir şey yapamamıştır. Yaşanan felaketin sebebi AKP’dir” dedi.

MUSTAFA SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangınlardan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Ergun, “Aynı şekilde, kaybettiğimiz ağaçlar kadar yanan hayvanlar için de tarifsiz bir üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Son yılların en büyük felaketlerinden birisi ile karşı karşıyayız. Son 10 günde, ülkemizin dört bir tarafında 160'tan fazla bölgede orman yangını çıkmış ve bu yangınların bazıları hala kontrol altına alınamamıştır” dedi.

“EN BÜYÜK SUÇLU İKTİDAR PARTİSİDİR”

Yangınlarla mücadelede yetkili olan başta Tarım ve Orman Bakanlığı ile AKP iktidarının olan biteni seyretmekten başka bir şey yapmadığını belirten Metin Ergun, “İktidarın ajandasında kriz yönetimi diye bir şey olmadığı tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. Bu sebeple iktidar, ortaya çıkan bu devasa tahribatın en büyük suçlusu ve sorumlusudur. Zira iktidar yangın söndürme uçak ve helikopterlerini zamanında tedarik etmemiş, var olanları kullanmamıştır.

Koca Türkiye Cumhuriyeti AKP yüzünden bu yangınlara sadece 3 yangın söndürme uçağı ile yakalanmıştır. Çünkü iktidar bitmiş ve tükenmiştir. Devleti ve kurumları kriz yönetimi için seferber edememektedir. Dolayısıyla iktidar, hem orman yangınları ile mücadeledeki pasif tavrı ve organizasyon kabiliyetsizliği, hem de araç ve ekipmanların hareket geçirilmesi konusundaki vasat performansıyla adeta tel tel dökülmüştür” dedi

“SARAYLARA, LÜKSE VE ŞATAFATA HARCAMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORLAR”

“Milletimizin milyarlarca liralık kaynağını yıllardır saraylara, lükse ve şatafata harcamaktan zerre kadar imtina etmeyen iktidar; Türkiye'nin ciğerlerini, ormanlarını korumak için yeterli kaynak ayırmamış, mevcut kapasiteyi ise atıl bırakmıştır. İktidarın zihniyeti bu olunca felaket de göz göre göre gelmiştir” diyen Prof. Ergun sözlerini şöyle sürdürdü:

* Türkiye'nin yangınlarla mücadelede göz bebeği kuruluşlarından birisi olan Türk Hava Kurumu iktidarın siyasi operasyonlarıyla yıpratılmış, hırpalanmıştır. Türk Hava Kurumu'nun uçakları orman yangınlarıyla mücadelede ‘Teknik şartname' oyunlarıyla bir kenarda bırakılmıştır. Türk Hava Kurumu'nu güçlendirmek, filosunu zenginleştirmek ve operasyonel kabiliyetlerini geliştirmek yerine iktidar; Türk Hava Kurumu'nu pasifize etmiştir.

* Orman yangınları ile mücadelede dünyada çok az kurumun sahip olduğu gece uçuşu yapabilme özelliğine sahip uçaklar, Türkiye'nin ciğerleri cayır cayır yanarken Türk Hava Kurumu'nun 9 uçağı hangarlarda atıl vaziyette bekletilmiştir. Türk Hava Kurumu'nun pilotları ve teknisyenleri de bu süreçte işten çıkarılmıştır. Türk Hava Kurumu AK Parti eliyle pasifize edilince, Rus uçak ve helikopterlerinden medet umulmuştur.

“3 YILDIR YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI SIKINTISI YAŞANIYOR”

Türkiye'nin AKP sayesinde son 3 yıldır yangın söndürme uçağı ve helikopteri olmadan yaz mevsimlerinde orman yangınlarının insafına terk edildiğini de belirten Ergun, “Bu politikanın ne akılla, ne mantıkla, ne de matematikle bir izahını yapmak mümkün değildir. Hâlbuki Türk Hava Kurumu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevcut kapasitesi geliştirilebilir ve bu felaketler en az hasarla atlatılabilirdi. Ortaya çıkan orman yangınlarının türlü sebepleri olabilir. Aşırı sıcaklık ve içinde bulunduğumuz olağanüstü kuraklık koşulları, ihmal ve kazalar, kundaklama ve sabotaj ve Başkanımız Sn. Meral Akşener'in ‘Akıllı yangınlar' olarak nitelendirdiği rant sahası yaratmak için çıkarılan yangınlar bu sebeplerden sadece birkaçıdır. Akıllı yangınlar, yani ‘Ne kadar yakması gerekiyorsa o kadar yakan' yangınlar, her ne kadar bazıları inkâr etse de bir vakıadır. Orman yangınlarından en fazla mağdur olan illerimizin başında gelen Muğla geliyor” diye konuştu.

“BİZ DAHA ÖNCE PEK ÇOK KEZ BU AKILLI YANGINLARI GÖRDÜK”

Muğla'daki akıllı yangınlarla ilgili olarak 28 Kasım 2018'de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada buna değindiğini de ifade eden Prof. Ergun şöyle devam etti:

* O konuşmamda dün yanan Pina Yarımdası'nda tekrar bir yangın çıkacağını ve yeni oteller için yer açılacağını öngörmüş, ben demiştim demek için söylemiyorum ama maalesef tam olarak işaret ettiğim yerde yeniden yangın çıktı. 2007 yılında ‘Yanan yerler imara açılmayacak ve yeniden ağaçlandırılacak' denmesine rağmen o bölgeye devasa bir otel inşa edildiğini görünce tablo daha da net hale geliyor. İktidar ve temsilcileri böyle yapınca birer vatandaş olarak bizlerin de her çıkan yangına rant şüphesiyle bakmamızdan daha tabii bir durum olamaz. Özetle, sebebi her ne olursa olsun, iktidar ve bakanlığın görevi orman yangınlarıyla etkin bir mücadele gerçekleştirmek ve krizleri ciddi bir şekilde yönetmektedir.

“KASIT VEYA İHMALLERİN TELAFİSİ YOKTUR”

İYİ Parti olarak, iktidara dört hususta çağrı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Ergun, “İlk olarak, iktidara Türk Hava Kurumu konusunda inattan vazgeçmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu krizi bir an evvel bertaraf etmesi çağrısı yapıyoruz. İkinci olarak, yangınların ortaya çıkış sebebi konusunda yapılacak soruşturmaların bir an önce tamamlanmasını ve sorumlusu terör örgütleri, kundakçılar veya rant çeteleri, kısacası her kimse en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Üçüncü olarak; Tarım ve Orman Bakanı'nın derhal istifa etmesini, istifa etmezse de görevden alınmasını bekliyoruz. Ve son olarak, Türkiye'nin dört bir tarafında yangınlardan zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarının da bir an önce tamamlanmasını ve devletin yaraları hızlı bir şekilde sarmasını istiyoruz. Eğer mevzuat buna uygun değilse, bu bölgelerin acilen afet bölgesi kapsamına alınması gerektiğini belirtiyoruz” dedi.