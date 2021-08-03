İYİ Partili Tatlıoğlu: Meclis acilen toplanmalı

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Ülkemiz, tarihte eşi benzeri görülmemiş, yalnızca bugünümüzü veya önümüzdeki 10 yılı değil, kuşaklar boyunca sürecek sonuçlar yaratacak bir afetle karşı karşıya. TBMM, derhal toplanmalıdır" çağrısında bulundu.

HALIL ATAŞ

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İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa il Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Meclisi acilen toplaması gerektiğini söyledi.

Tatlıoğlu, “Ülkemiz, tarihte eşi benzeri görülmemiş, yalnızca bugünümüzü veya önümüzdeki 10 yılı değil, kuşaklar boyunca sürecek sonuçlar yaratacak bir afetle karşı karşıya. TBMM, derhal toplanmalıdır. İçinde bulunduğumuz olağanüstü halin çözümüne dair, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tüm mekanizmalar çalıştırılmalıdır” dedi.

“TARİHİ MESULİYETİ YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

“TBMM Başkanı Sn. Şentop'u bu tarihi mesuliyeti yerine getirmeye davet ediyoruz” diyen Tatlıoğlu, şunları söyledi;

* Her alanda derin bir yönetim krizi ile karşı karşıyayız. Orman kundaklama terör suçu sayılmalı.

* Ormanlarımızı koruyamıyoruz. 130 bin hektarlık orman arazi kül oldu. Yangın devam ediyor.

* Kadınlarımızı koruyamıyoruz. Antalya'da, 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, tecavüz edildi, 5 parçaya bölünerek gömüldü.

* İstanbul Sözleşmesi iptal edilerek kadınlar savunmasız bırakıldı.

* Sınırlarımızı koruyamıyoruz. Afgan göçü sürüyor.

* Türkiye, her yönüyle devlet kapasitesi aşınmaya uğramış bir görüntü veriyor. Bundan çok da uzak olmayan bir geçmişte maharetle yapabildiklerimizi bugün beceremiyoruz.

“PARTİ MİTİNGİ GİBİ HAREKET ETMESİ NASIL İZAH EDİLEBİLİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manavgat'ta vatandaşlara çay atmasını eleştiren Tatlıoğlu, “Milletimiz her zamanki gibi vakarını kuşanıp acılarını sarmaya çalışırken, siyasetin üstüne düşeni de gözardı edemeyiz. Siyasal liderlikler böyle günlerde belli olur, böyle sınanır. Millet dört gözle, afet bölgelerinden gelecek umutlu bir haber gözlerken, devletin başının, oradaki çalışmaları da engelleyecek bir biçimde, bir parti mitingi, bir açılıştaymışçasına hareket etmesi nasıl izah edilebilir” şeklinde konuştu.

“18 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Tüketici fiyat endeksinin aylık 1,80, yıllık bazda ise 18,95 olarak gerçekleştiğini belirten Tatlıoğlu, şöyle konuştu;

* Yıllık 18,95 son 26 ayın en yüksek enflasyonu. Aylık 1,80'lik enflasyon ise son 18 yılın en yüksek Temmuz ayı enflasyonu.

* Son 5 yılda enflasyon; 2016'da enflasyon yüzde 8,5'ti. 2017'de yüzde 12'ye yaklaştı. 2018'de yüzde 20'yi aştı. 2019'da yüzde 12'yi gördük. 2020'de yüzde 15'e yaklaştı. Şu anda yüzde 19'larda. Son 5 yılda enflasyon ortalaması yüzde 15'in üzerinde.

“Yİ-ÜFE/TÜFE MAKASI REKOR KIRDI”

“Yİ-ÜFE (44,92) ile TÜFE (18,95) arasındaki fark da yaklaşık 26 puan olarak gerçekleşti ve bu bir rekor” açıklamasında bulunan İYİ Partili Tatlıoğlu, “İki rakam arasındaki makasın açılması önümüzdeki dönemde de enflasyonun bu seviyeleri koruyacağına işaret ediyor. Yİ-ÜFE sanayicinin/üreticinin yüksek maliyetler altında ezilmeye devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“TÜİK’İN AÇIKLADIĞI RAKAMIN 2,5 KATI”

Tatlıoğlu, “Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG), günlük fiyat değişimlerinden elde edilen fiyat endeksi aylık bazda yüzde 4,89 arttığını gösteriyor. Bu rakam TÜİK'in açıkladığı oranın neredeyse 2,5 katı. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aylık artış yüzde 6,90. (TÜİK'in 3 katı.) Tahıl ürünlerindeki artış yüzde 19,87” dedi.

“TÜRKİYE’DE ENFLASYON OECD'NİN 8 KATI”

OECD'de ortalama enflasyon son üç aydır özellikle gelişmiş ülkelerdeki enflasyon oranlarının da yükselmesiyle yüzde 2,6'ya yükseldiğini ifade eden Tatlıoğlu sözlerini şöyle tamamladı;

* Türkiye ile birlikte bu oran yüzde 3'e çıkıyor. Türkiye'de enflasyon OECD ortalamasının 8 katı. Gelişmekte olan ülkelerin ise neredeyse 5 katı.

* Enflasyon sepetinde gıdanın payı ise yüzde 25. Bu oran, dar gelirli kesimler için yüzde 35/40 seviyelerine erişebiliyor.

* Bu orana, konut ve ulaştırma gruplarını da eklediğimizde dar gelirli grupların enflasyonunun son bir yılda asgari yüzde 40 seviyelerine ulaştığını söyleyebiliriz.

* Türkiye 24,92 ile OECD'de açık ara en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülke. Bize en yakın ülke yüzde 8,5 ile Kolombiya. Üçüncü ülke ise yüzde 6.5 ile Kore.

* OECD'de Türkiye hariç ortalama gıda enflasyonu yüzde 0,9. Türkiye ile birlikte ortalama yüzde 1,6'ya çıkıyor. Türkiye'de gıda enflasyonu OECD ortalamasının 25 katı.

En yüksek enflasyon oranına sahip ülkeler;

Venezuela yüzde 57.45.

Zimbabwe yüzde 40.

Arjantin yüzde 38.

Yemen yüzde 27.

Liberia yüzde 25.

Suriname yüzde 25.

Angola yüzde 20.

Türkiye yüzde 19.

İran yüzde 18.

Haiti yüzde 17.”