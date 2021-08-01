İYİ Partili vekilden ‘kiralık uçak’ iddiası

Türkiye'nin yangın söndürme uçağı filosunun olmaması ve diğer ülkelerden kiralanan uçaklarla yangına müdahale edilmesini eleştiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Amaç orman yangınlarını söndürmek değil. Söndürmemek. Patates Bakanı Ayvalık ve Marmaris’ten, Antalya ve Hatay’a kadar tüm yangınları 3 uçakla kontrol edebileceğini düşünüyor. Uçuş saati üzerinden para kazandıkları için yangınların sönmesi gecikiyor, ormanlar küle dönüyor" diye konuştu.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 5 gündür söndürülemeyen yangınlar üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı’na eleştirilerini sıraladı. Türkkan, “30 yılı aşkın süredir orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye dünyada takdirle izleniyordu. Şimdi ise patates mümessili bakanın yüzünden ülke küle dönmek üzere” ifadelerini kullandı.

“YANGIN SÖNDÜRME İHALESİNİ ALAN FİRMANIN DENEYİMİ YOK”

“Bakana göre ormanlarımızın patatesten bir farkı yok” diye eleştirilerini sürdürülen Türkkan, “Yeşil Vatan onun için milli değil ticari bir mesele. Öyle ki yangın söndürme ihalesini alan firmanın hiçbir yangın söndürme deneyimi yok. Halbuki THK yangın söndürmede dünyada en başarılı ve en yaygın kullanılan uçaklara ve deneyime sahip. Kayyım atadıkları THK kendi filosuyla ihalelere katılamıyor. Ama aynı THK, CMC Savunma Sanayi şirketi ile birlikte ihalelere katılabiliyor” diye konuştu.

ÇARPICI KİRALIK UÇAK İDDİASI

Kiralanan yangın söndürme uçaklara değinen Türkkan, şöyle konuştu:

* Dünyanın en pahalı kiralamalarından birisiyle soygun burada başlıyor. Günlük 1,3 milyon lira. THK ve CMC Savunmanın ortaklığı mantık evliliği değil, sanki muta nikahı. Avrupa'nın en büyük özel yangın söndürme uçağı filosuna sahip THK'ya kendi uçaklarını kullandırmıyorlar.

* Sadece işletme ruhsatını kullanıyorlar. Parayı ise 3 yılda 3 kez sahibi değişen CMC götürüyor. CMC'nin uçağı falan da yok. Ruslardan kiralıyorlar. Amaç orman yangınlarını söndürmek değil. Söndürmemek.

* Patates Bakanı Ayvalık ve Marmaris'ten, Antalya ve Hatay'a kadar tüm yangınları 3 uçakla kontrol edebileceğini düşünüyor. Uçuş saati üzerinden para kazandıkları için yangınların sönmesi gecikiyor, ormanlar küle dönüyor.

* Orman yangınlarındaki en büyük kozunuz yangın uçaklarıdır. Kiralık üç uçakla hangi yangına yetişebilirsiniz?