İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Karaburun ilçesinin açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, deprem saat 17:43’te oldu. 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ: 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Ege Denizi’nde, 4.5 büyüklüğünde ve yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Gelişmelerin takip edildiğini belirten AFAD’ın açıklamasında “Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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