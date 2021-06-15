Kabine toplantısı ne zaman, tarih belli mi?

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 14 Haziran’dan 10 Haziran’a çekilen kabine toplantısı geçtiğimiz günlerde bir kez daha ertelendi. İki haftada bir gerçekleştirilen ve Erdoğan'ın başkanlık yaptığı Kabine toplantısının tarihi de zirve nedeniyle önce öne çekildi, ardından ileri bir tarihe ertelendi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi corona virüsü ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.