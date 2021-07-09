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Kahvaltı yaparken ekmeği ikiye bölünce gördü! ‘Çekiyorum ama çıkmıyor’

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Mustafa Avcı, ekmeğin içinden iplik çıktığını öne sürerek fırın işletmecilerinden şikayetçi oldu.

Güncellenme: 18:11, 09/07/2021
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Emirdağ ilçesi Suvermez Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırından ekmek alan Mustafa Avcı, iddiaya göre kahvaltı yaparken kestiği ekmeğin içinde iplik olduğunu gördü.

“EKMEĞİ BÖLDÜĞÜMDE BÖYLE BİR İP ÇIKTI”

Ekmekten ip çıktığını görünce cep telefonuyla görüntüleyen Mustafa Avcı, “Kahvaltı yapacağım ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı. Emirdağ Suvermez yolundaki fırından aldığım ekmekten ip çıktı. İpe asılıyorum, çekiyorum ama çıkmıyor. İp ekmekle birlikte geliyor, ipi mi yiyelim” diye tepki gösterdi.

Mustafa Avcı, ekmekle birlikte gittiği Emirdağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. DHA

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Afyonkarahisar Bakırköy istanbul
Yayınlanma Tarihi:17:55,