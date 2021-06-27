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Kahvehane ve kıraathanelerde 1 Temmuz’dan itibaren oyunlar serbest mi?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kararlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine normale dönüş genelgesi gönderdi. Yeni normalle ilgili son genelgede kahvehane, kıraathane gibi işletmelerde oyun oynatılmasına dair karara da yer verildi.

Güncellenme: 20:00, 27/06/2021
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Kahvehane ve kıraathanelerde 1 Temmuz’dan itibaren oyunlar serbest mi?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz’dan itibaren sona erecek.

Bakanlığı yayımladığı genelgede şu ifadelere yer verildi;

*Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb . oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.

*Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.

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