Kalın’dan darbe açıklaması: Kınıyoruz

Geçen yıl Azerbaycan ile Dağlık Karabağ üzerinden savaşan ve büyük kayıplara uğrayan Ermenistan’da sıcak bir gelişme yaşandı. Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu.

“İVEDİLİKLE NORMALE DÖNMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

Yaşanan bu gelişmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, “Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, Ermenistan’da yaşanan gelişmeyle ilgili, “Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur” ifadelerini kullandı.

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