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Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

Güncellenme: 13:21, 15/05/2021
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Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan habere göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

Başvurular   https://online.ktu.edu.tr/   adresinden   elektronik   olarak   yapılacaktır. 24 Mayıs tarihinden sonra yapılan  başvurular   dikkate alınmayacaktır.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi sınav