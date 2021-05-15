Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan habere göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. 24 Mayıs tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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