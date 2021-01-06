Karamollaoğlu: Bu zamlar iktidarın perişanlığını gösteriyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

TÜİK’in enflasyon rakamlarına dikkat çeken Karamollaoğlu, “TÜİK, Sayın Cumhurbaşkanı'nı üzmeyen istatistikler kurumuna dönüştü. Bunun gerçeği yansıtmadığını herkes biliyor. Vatandaşta bu rakamlara itibar etmiyor. Kendi cebi nasıl yanıyor bunu millet görüyor. Yumurta, 1,5 TL. Ayçiçek yağı yüzde 110 zam yapılmış. köprülere, otoyollara zam yüzde 26 zam. Doğalğaza, elektriğe zam yüzde 35 zam. Memur maaşına yapılan artış yüzde 7.36. Emekli aylıklarına yapılan artış yüzde 8.36…” ifadelerini kullandı.

“BU ZAMLAR İKTİDARIN PERİŞANLIĞINI GÖSTERİYOR”

“Bu zamlar iktidarın perişanlığının halini gösteriyor” diye devam eden Karamollaoğlu, şunları söyledi;

*Ama bir atasözü var, tok açın halinden anlamaz, derler. Sayın Bakan'ın karnı tok olduğu için bu tip meselelerde “bu memlekette yoksulluk yok” diyebiliyor.

*Bakan böyle bir mantıkla konuya yaklaşıyorsa, bu meseleyi çözmesi kesinlikle mümkün değil. Bundan dolayı, bugünkü şartlar altında, iktidarın bizim meselelerimize derman olacak tedbirleri alabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu iktidarın ekonomi politikası sakat ve yanlış!

“ÜNİVERSİTEDE ATAMALARI MÜTEVELLİ HEYETLER YAPSIN”

Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’li eski milletvekili aday aday ve belediye başkanı adayının rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolara değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi;

*Bu ülkede barış ve huzurun olması için bir takım prensiplerimiz var. Birinci prensibimiz ülkemizdeki şu kaos ortamı ortadan kalksın, birbirimizi hainlikle, düşmanlıkla itham etmeyi bir kenara bırakalım.

*Meselelerimizi akıl çerçevesinde müzakere edelim. Böyle bir ortam doğmadan, sorunlarımızı çözemeyiz. Bunun da hemen arkasından fikir ve düşünce hürriyeti gelir.

*Bunun arkasından da adalet ve liyakat gelir. Siz devleti yönetirken adalet ve liyakati ön planda tutmazsanız yine kaos olur. Belli bir makama bir kişi tayin edilirken o makamda bu millete hizmet etsin, bulunduğu müesseseyi düzgün idare etsin istiyorsanız ehliyete önem vereceksiniz.

*Yandaş tayininden vazgeçeceksiniz. Bundan dolayıdır ki siz belirli mevkilere sizinle siyasi bağı olanları tayin etmeyi önemserseniz çok büyük hatalar yaparsınız. Şu anda yandaş tayini bir kural haline geldi geçmişte AK Parti'de aday olduysanız, sivil hayata döndüğünüzde size itibar ediliyor.

*Boğaziçi gibi bir üniversiteye bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Eskiden de bu konuda birçok kez hatalar yapıldı. Onun için şöyle bir teklifimiz var; Rektör atamalarının, Üniversite Mütevelli Heyetleri oluşturulsun, onların tercihleri ile atamalar yapılsın. Burada şu hususu da ifade etmek istiyorum, bu konuya tepki gösterenler belirli bir usul dairesinde bunu icra etmeleri gerekir.

*Kaosa meydan verecek tepki göstermek tepki değildir, şiddete vesile olacak tepkiler doğru değildir. Bu tip noktalarda terör örgütlerinin ülkemizi kargaşaya sokmaya çalışan bazı kesimlerin oyununa gelmekten mutlaka kaçınılmalıdır. Ama iktidar tepkilerin hepsini aynı göstermeye de başvurmalıdır.

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