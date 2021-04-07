Karamollaoğlu: Darbe sadece postallarla değil, vergilerle, zamlarla da yapılır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emekli amirallerin “Montrö Bildirisi”nin ardından çıkan tartışmaların Türkiye'yi asıl gündemi olan ekonomik sorunlardan uzaklaştırdığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2004 yılında 313 generale “siyasi iktidarı uyarmaları” için mektup yazdığını söyleyen Karamollaoğlu,

“Bugün aynı kişilerin bu bildiriye verdikleri tepki hepimizi düşündürmelidir” diye konuştu. Karamollaoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“BÜTÜN GÜNDEM BU BİLDİRİYE ODAKLANDI”

* Bugünlerde maalesef ülkemiz 104 emekli amiralin bildirisini konuşuyor sadece. Bir anda bütün gündem bu bildiriye odaklandı. Daha önce de emekli büyükelçiler bir bildiri yayınlamıştı.

* Üniformalarını çıkardıktan sonra yayınlanan bu bildiri kanaatimize göre aynı mahiyette kabul edilebilir. Ama darbe veya darbe çağrısı elbette hiçbir suretle kabul edilemez!

* Niyetleri ne olursa olsun gece yarısı yayınlanan bu bildiri aslında iktidara karşı bir hava sergilemek isterken en çok iktidarın işine yaramıştır. Bugün asıl konuşulması gereken 104 amiralin bildirisi değil, 2 milyon esnafımızın, geçinemeyen emeklinin, 83 milyon vatandaşımızın derdi olmalıdır.

“ÜLKEMİZ KAYNAKLARININ İSRAFA, RANTA VE YOKSULLUĞA AKTARILMASINA KESİNLİKLE RAZI OLAMAYIZ”

* Ülkemizin her alanda yaşadığı savrulmayı iktidar umursamasa da bu savrulma milletimizi gelecek kaygısına ve geçim sıkıntısına süreklemiş bulunmaktadır.

* Biz, milletimizin açlığa, yoksulluğa, adaletsiz gelir dağılımına, hayat pahalılığına mahkum edilmesine bir çare aramak ve bulmak mecburiyetindeyiz. Anne ve babaların bebeğine alacağı sütü, mamayı, bezi düşünür hale gelmesine seyirci kalamayız, kalmamalıyız.

* İnsanımızın 5 liralık, 10 liralık et alacak duruma düşürülmesine ve ülkemiz kaynaklarının israfa, ranta ve yoksulluğa aktarılmasına kesinlikle razı olamayız. Bir gecede dövizde yaşanan artışla birileri servetine servet katarken diğer tarafta bir geceyi huzursuz ve uykusuz geçiren milyonlarca insanımızı görmezden gelemeyiz.

“HERKESİ GEÇİM İTTİFAKI'NDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANMAYA DAVET EDİYORUZ”

* Bugün asıl darbe milletimizin cebine, emeğine, aşına yapılarak mutfaklardaki tencereyi kaynamaz hale getirmek suretiyle yapılmaktadır. Darbe sadece postallarla değil; vergilerle, zamlarla da yapılır. Demokrasiye el uzatan askeri vesayeti de insanımızın kazancına el uzatan takım elbiseli sivil vesayeti de kabul etmiyoruz.

* Bugün 104 emekli amiralin bildirisi için olağanüstü toplanılması düşünülüyorsa 84 milyon vatandaşımızın geçim derdi için de mutlaka bir araya gelmek mecburiyetindeyiz. Ülkemizde en zengin yüzde 20'nin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46'nın üstünde.

* En yoksul yüzde 20'nin toplam gelirden aldığı pay sadece yüzde 6 civarındadır. En değerli ittifak gelir adaletsizliğine karşı yapılacak ittifak olacaktır. İnsanımızın kazancına, emeğine, hakkına ve tenceresine yapılan darbelerin de karşısında olan herkesi Geçim İttifakı'nda olağanüstü toplanmaya davet ediyoruz.

“2004 YILINDA, ‘GELİŞMELER ENDİŞE VERİCİ, İKTİDARI UYARIN' DİYENLER FİİLEN DARBE ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI”

* 2004 yılında görevi başındaki 313 generale mektup yazarak, ‘gelişmeler endişe verici, iktidarı uyarın' diyenler fiilen darbe çağrısı yapmışlardı. Bugün aynı kişilerin bu bildiriye verdikleri tepki hepimizi düşündürmelidir.

* Türkiye'de demokrasiyi rafa kaldıranların, TBMM'nin işlevselliğini yok edenlerin, fikir özgürlüğüne darbe vuranların, sokak ortasında gazetecilerin, siyasilerin linç edildiği bir ortamın sorumlularının ve tek adam rejimini tesis edenlerin demokrasi diye bir derdi olduğuna inanamıyoruz.

*Demokrasi bu ülkede birileri için adeta ‘acıkınca yenilebilen helvadan bir put’ haline gelmiştir. İşlerine geldiğinde demokrasi, işlerine gelmediğinde ise baskı ve tahakküm anlayışı tezahür etmiştir.