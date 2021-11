Karamollaoğlu, Erdoğan’la görüşmesinden önce net konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile yapacağı görüme öncesi, değerlendirmelerde bulundu.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ziyareti öncesi partisinin haftalık basın açıklamasını yaptı.

“GEREKLİ TEDBİRLER HÂLÂ ALINAMIYOR”

10 Kasım'ı, Atatürk’ü anarak sözlerine başlayan Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* (İktidarın sağlık politikalarını eleştirerek ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara değinerek) Mutlaka buna bir çözüm bulunmak mecburiyetinde.

* Sağlık çalışanları sağlıklı bir ortamda çalışabilirlerse, ücretleri de çektikleri sıkıntılara bir karşılık olarak onları tatmin ediyorsa o zaman, ‘düzgün bir sağlık sistemimiz var' diyebiliriz. Bunlar yoksa o zaman başka sıkıntılar başlıyor.

* Maalesef yeteri kadar sağlık personelinin, özellikle Acil bölümlerinde, istihdam edilememesi neticesinde hiç de kabul edilebilir olmayan şiddet hadiselerine şahit oluyoruz.

* Sağlıkçılar katledilebiliyor, sakat kalabiliyor. Bunun için gerekli tedbir maalesef hala alınamıyor.

“FINDIK ÜRETİCİSİNİN SIRTINDAN PARA KAZANMAYA KALKAMAYIN”

(İktidarı tarım politikalarını eleştirerek)

* Dolarda hızlı bir yükseliş olmasına rağmen devlet fındık alım fiyatlarını dolar seviyesinde bile tutamıyor. Böyle bir gariplik dünyanın hiçbir yerinde olmaz.

* Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de ve biz fındık üreticisinin dolar bazında fiyat belirlenmesini bile karşılayamıyoruz. Böyle bir saçmalık olmaz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyorsa, Türkiye fındığının kalitesi de diğer fındıkçılardan daha yüksekse fındık fiyatını da Türkiye belirlemeli.

* Bir hükümet nasıl olur da kendi fındık üreticisinin hakkını korumak için ciddi bir adım atmaz? Bunu kabullenmek mümkün değil.

* Yetkililere sesleniyorum: Fındık üreticisinin hakkını, değişen dolar kuru karşısında mutlaka koruyun. Korumak sizin bir numaralı görevinizdir. Fındık üreticisinin sırtından para kazanmaya kalkmayın.

“AKP TRT PAYINI KALDIRACAĞINI 19 SENE ÖNCE VAAT ETMİŞTİ”

(Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek)

* AK Parti TRT payını kaldıracağını 19 sene önce vaat etmişti. İktidara geldikten sonra 3 ay içinde kalkacaktı. Şimdi vatandaşın 19 yıllık alacağı var iktidardan.

* Bunu nasıl öderler, öderler mi, ödemezler mi, ‘üzerine oturduk biz buradan kalkmayız, vakit geçti' mi derler onu bilmem… Bu tarzdaki dolaylı zamların mutlaka kaldırılması gerekir.

“İNSANIMIZ GEÇİNEMİYOR”

Biz asgari ücretin, insanların yaşayabilecekleri, yaşantılarını garanti altına alacak bir seviyeye çıkması olarak görüyoruz. En az 4 kişilik bir aile ayda rahat bir şekilde nasıl geçinecekse hedef o ücreti yakalamak olmalı. Ama bizde bu konu her zaman açlık sınırında mütalaa ediliyor. ‘Karnını doyur gerisine karışmam…' İnsanımız muzdarip, geçinemiyor.

“BU BASİT BİR MATEMATİK”

* Hiçbir zaman bir ülkede eğer siz toplu sözleşme yapıyorsanız, toplu sözleşme enflasyonun altında bir rakama bağlanamaz.

*Bugün 100 lirayla günlük ihtiyacını karşılayan bir kişi, onun üzerinden 12 ay geçtikten sonra enflasyon yüzde 30-40 ise siz, ‘Ben sana yüzde 20 zam yaptım' demekle zam yapmış olmazsınız. Allah rızası için ya… Bu basit bir matematik.

“HERKES TÜİK'İN RAKAMLARININ GERÇEK OLMADIĞINI BİLİYOR”

* Enflasyonu ölçmek o kadar zor bir şey değil. Her ay TÜİK bu rakamı ilan ediyor. TÜİK'in rakamları, hangi marketlere gidip de fiyat sorduklarını bilmediğimiz için bizi birazcık şaşırtıyor. Her ne hikmetse her zaman düşük çıkıyor.

* Başkaları hesap ediyor, enflasyon yüzde 35; TÜİK bir hesap yapıyor yüzde 30. Ama kimse artık TÜİK'in rakamlarıyla gerçek enflasyonu ölçmenin doğru olmadığını biliyor. ‘İktidarı koruyalım' diye üstünü örtsek vatandaşın çektiği sıkıntı ortadan kalkmaz ki. Çünkü bu sıkıntı gerçek.

“YOLSUZLUK KALKMALI, İSRAF ÖNLENMELİ”

* İki şey; yolsuzluk kalkacak, israf önlenecek. Üretime dönük olmayan bütün yatırımlar duracak.

* ‘Şuraya bir inşaat daha yapacağız.' Yapma. ‘Bizim çalışanlarımız, devlet memurlarımız itibarlı binalarda oturmalılar. ‘Bu bizim devletimizin de itibarı' manasına gelir diye düşünür, parayı toprağa gömerseniz o zaman siz vatandaşa verecek parayı bulamazsınız.”

“GEÇEN REFERANDUMDAN BERİ GÖRÜŞMEMİŞTİK”

Karamollaoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, gelen soru üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile bugün yapacakları görüşmeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

* Tabi şu anda görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil ama epey bir uzun zamandır, taa geçen referandumdan beri bir görüşmemiz olmadı Sayın Cumhurbaşkanı ile.

* Elbette bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz. Bugün burada da dile getirdiğim konular bunlardan bazıları.

* Biz bugünkü sistem ile ilgili kanaatlerimizi geçen sefer çok kesin bir şekilde ifade etmiştik. O zaman bu sistemle ilgili yapılan çalışmaları bize uzmanlarını göndererek anlatmışlardı. Bizde 2-3-4 saatlik zaman ayırdılar ama tatmin olmadık.

“BU BAŞKANLIK SİSTEMİ'NİN DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ”

* Biz bugünkü haliyle, denetlenemeyen bir Başkanlık Sistemi'nin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada farklı kanaati var.

* O seçimleri bir denetleme olarak görüyor. Beş yılda bir vatandaşın önüne gidiyoruz, o da tercihini belirliyor. Bu denetleme değil. Seçim başka, denetleme başka bir şey. Onun için bu fikirlerimizi de, onun kendi düşünceleri nedir, karşılıklı olarak görüşeceğiz.

* Ben bu görüşmeyi zaten daha önceden de söylemiştim, kendisi de Oğuzhan beyin vefatı münasebetiyle cenaze namazına gelmişti, orada da ayaküstü kısaca görüşmüştük. İnşallah bu görüşmemiz hayırlı neticeler doğurur diye ümit ediyorum.

İlginizi Çekebilir Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı