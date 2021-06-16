Karamollaoğlu’ndan Asiltürk’e sert yanıt

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından yaptığı 50 maddelik açıklama ile Milli Görüş hareketi içerisinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na karşı kurultay çalışmalarına başladığını duyurdu.

Parti içerisinde yeni bir liste hazırlayacağı belirten Oğuzhan Asiltürk, “Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

“AÇIKLAMALARI KENDİNİ BAĞLAR”

Asiltürk'ün açıklamalarına yanıt veren Karamollaoğlu ise “Ben parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman bugüne kadar girmedim bundan sonra da girmemekte kararlıyım. Onun için o açıklamalar Oğuzhan beyi doğrudan doğruya bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz bundan dolayı başka bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Yani parti içi meseleleri kamuoyu ile paylaşmak, ülkenin problemlerini çözmekle alakalı bir konu değil diye düşünüyorum” dedi.

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