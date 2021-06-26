Kaş’ta, Dalaman’da, Genç’te, Tarsus’ta ormanlarımız yanıyor

Türkiye dünden bu yana peş peşe gelen orman yangınlarıyla acı çekiyor. Muğla’nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve söndürülen yangın bölgesinde yeniden yangın çıktı.

Dalaman’da dün kağıt fabrikasında başlayan yangın, önce açık cezaevi ardından da TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazilerine sıçramıştı. Dalaman'ın dumanlar altında kaldığı yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülmüş, 2 hektarlık alan da zarar görmüştü.

Bugün dün yangının başladığı kağıt fabrikasında yine yangın çıktı.



Saat 14.00 sıralarında kağıt fabrikasında yükselen siyah dumanlar üzerine bölgeye çevre ilçelerden de takviye olarak çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, yangın çıkan fabrikaya çok sayıda ambulansında sevk edildiği görüldü.

Çevre ilçelerden de gözüken dumanlar ilçe merkezin kaplamış vaziyette. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

TARSUS’TA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Öte yandıan Mersin’in Tarsus ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınında soğutma çalışması devam ediyor.

İlçeye 51 kilometre uzaklıktaki Kuşçular Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangın sabah saatlerine kadar süren çalışma sonunda söndürüldü.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü yangına bölge ekiplerin takviye geldi. Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren 3 söndürme helikopteri, müdahaleye yeniden başladı.

Havadan helikopter ile karardan ise çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ve 10 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi.

BİNGÖL’DE ARAZÖZLE MÜDAHALE

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki noktada orman yangını çıktı, çok sayıda ekip müdahale çalışmalarına başladı.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri sınırlarında ormanlık alanlarda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki noktadaki yangını fark eden köy sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 25 yangın işçisi ve 5 iş makinesi gönderildi. Ekiplerin geceden itibaren müdahale ettiği yangını söndürme çalışmasının aralıksız sürdüğü aktarıldı. Yöre sakinleri ile ilçedeki ilgili kurumların da yangını söndürmek için destek verdiği kaydedildi. Valilikten yapılan açıklama da da orman yangınlarına iş makinesi desteğiyle ekipler tarafından müdahale edildiği belirtildi.

ANTALYA’DAKİ YANGIN BÜYÜYOR

Kaş’a bağlı Üzümlü ve İslamlar mahalleri arasındaki Çetili mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken, ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazözle ekipler müdahale etti.

Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve aşırı sıcak nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılabilirken, bölgeye havadan müdahale için de helikopter desteği gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye yakın yerleşim yerlerinde oturanlar da kendi imkanlarıyla ekiplerin çalışmasına destek veriyor.