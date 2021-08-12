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Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi

Kastamonu’daki sel felaketinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının İmam Hatip Lisesi birinci kat camına kadar yükselen sel sularında yardım beklediği anlar yer aldı.

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Dün sabah saatlerinde Kastamonu'da etkili olan yağış beraberinde sel ve taşkınları getirmişti. Yaşanan sel felaketi Bozkurt ilçesinde vatandaşların çektiği cep telefonu kamerasında yansıdı.

Çekilen görüntülerde yüzlerce kilo ağırlığındaki eşyaların sel suları nedeniyle yerinden taşınıp hurdaya döndüğü de görüldü.

OKUL CAMINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Çekilen görüntüler arasında sel sularının kapladığı okul bahçesinde birinci kata ulaşan sular nedeniyle bir kadının camda mahsur kaldığı da görüldü. (İHA)

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