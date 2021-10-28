Kaymakam, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programından İzmir Marşı’nı çıkardı iddiası

Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Serbes, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören programından İzmir Marşı'nı 'siyasi figür' diyerek, çıkarttığını ileri sürdü.

Halil ATAŞ

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Karara tepki gösteren Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Serbes, “Lapseki ilçesinde yarın gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören programında planlanan İzmir Marşı Kaymakam Fatih Çelikkaya’nın son dakika müdahalesi sonucu siyasi figür olarak nitelendirilerek programdan çıkartılmıştır. Yapılan bu uygulama tamamen siyasi bir karar olup İzmir Marşı’nı ve Mustafa Kemal Atatürk adını değersizleştirme çabasıdır. Eğitim İş olarak bu karara ve yapılan Atatürk düşmanlığına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.