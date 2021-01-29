Kaz eti keyfi Tanju Çolak’a pahalıya patladı

Eski futbolcu Tanju Çolak’ın bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte kaz eti yediği görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Corona tedbirleri kapsamında restoran içinde servis yapmanın yasak olduğu dönemde Çolak ve arkadaşlarının yemek yemesi tepkilere neden oldu. Bunun üzerine harekete geçen Üsküdar Kaymakamlığı, Çolak ve beraberindekilerle birlikte servis yapan restorana ceza kesti.

“TEDBİRLERE AYKIRI…”

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek’in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda, paylaşıma konu olan ve içeriği itibarıyla Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 27 Ocak 2021 tarihinde Çengelköy’de bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiştir.

* Yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan iş yerine ve şahıslara toplamda 13 bin 876 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır.