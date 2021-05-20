Kene kabusu başladı! Bir kişi hayatını kaybetti

Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde yaşayan Yusuf Ertek, 1 Mayıs’ta kulağının arkasından ısıran keneyi kendi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Ertek, Akdağmadeni Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan Ertek, daha sonra Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

TABURCU OLDUKTAN 4 GÜN SONRA FENALAŞTI

Hastaneden 14 Mayıs’ta kendi isteğiyle taburcu edilen Ertek, köyüne döndükten 4 gün sonra rahatsızlanınca yeniden aynı hastaneye götürüldü.

Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören Ertek, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çiftçi Ertek, bugün köyünde toprağa verildi. DHA