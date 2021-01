Kılıçdaroğlu: İktidardan gitmemek için göze alamayacakları hiçbir şey yoktur

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde gerçekleştirilen silahlı ve sopalı saldırının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu, ziyaret etti.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyerek, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın uğradığı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“İKTİDARDAN GİTMEMEK İÇİN GÖZE ALAMAYACAKLARI HİÇBİR ŞEY YOKTUR”

“Bu sertleşen dilin bilinçli bir tansiyon yükseltme olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Tansiyon yükselir mi ya da iktidar gündemi değiştirmek için bu tür yollara tevessül edebilir mi? Edebilir. Her şeyi yapabilirler. Her şeyi. Altını özenle çiziyorum. Her şeyi yapabilirler. İktidardan gitmemek için göze alamayacakları hiçbir şey yoktur.

“BÖYLE BİR DEVLET ANLAYIŞI OLMAZ”

*Gayet açık ve gayet net söylüyorum. Eğer başkentte, Ankara’da bir siyasal partinin genel başkan yardımcısına planlı bir şekilde geliniyorsa ellerinde silahlar ve sopalarla, darp ediliyorsa, bu genel başkan yardımcısına hastanede 18 dikiş atılıyorsa kafasına, kan kaybı varsa, failler hala yakalanamıyorsa veya tespit ediliyorsa, bunlar birer adi suçlu muamelesi görüyorsa…konuşan kişiye terörist, elinde sopayla genel başkan yardımcısına darp eden kişi adi suçlu…Böyle bir devlet anlayışı olamaz.

*Terörist asıl o. Nerede yargılanması lazım? Hangi polisin bakması lazım? Organize suçlar. Gidiyor mu organize suçlara? Gitmiyor. Nereye gidiyor? Adi suçlar. Yok böyle bir şey. Ama ben bütün yurttaşlarıma seslenmek isterim. Biz vatandaşlarımıza şunu demek zorundayız. Önce Allah’a, sonra kendinize güvenin.

*Sonra da Türkiye’de doğru dürüst siyaset yapan, kul hakkı yemeyen liderlere güvenin. Bu çerçevede biz yeni yol haritası çizmek zorundayız. Bu yolda yürümek zorundayız. Türkiye’yi bu badireden kurtarmak zorundayız.

Bu tür organize işler olur, gündem saptırılmak istenebilir, başka şeyler yapılabilir ama biz soğukkanlılığımızı koruyacağız. Halkın hakemliği kadar değerli bir şey yoktur. Tansiyonu yükseltebilir, gerilimi artırabilirler ama bizi halkın gündeminden koparmak istiyorlarsa o gündemden kopmamaya özen göstereceğiz.

“KORKUTAMAYACAKLARINI BİLSİNLER”

Davutoğlu ise, “Eğer Türkiye'de bir korku atmosferi yaratmak istiyorlarsa bizi korkutamayacaklarını bilsinler. Bu bir Gelecek Parti meselesi değil ülke meselesidir” ifadelerini kullandı.