Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kâbusa döndü

İstanbul Arnavutköy Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, Hadımköy Mahallesi’nde sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği de olan cüzdanını kaybetti.

Ersöz, daha sonra karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi. Ancak Bilal Ersöz, aylar sonra kapısına gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı. Ersöz, tebligatla üzerine kayıtlı bir şirket ve şirkete ait binlerce TL'lik borç batağı ile karşı karşıya olduğunu öğrendi.

Kimliğini kaybettikten sonra hayatı kabusa dönen Bilal Ersöz başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

* 2017'den 2019'a kadar Arnavutköy Belediyesi’nde Hadımköy bölgesinde çalışıyordum. 2019 döneminde kimliğimi kaybettim. Kayıp ilanı verdim ve emniyetten tutanak tutturdum.

* Bir ay sonra Nüfus Müdürlüğü’ne gidip kimlik başvurusu yaptım ve bir buçuk ay sonra yeni kimliğimi teslim aldım. O dönemde benim adıma şirket kurulmuş ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyorum.

“NE OLUR BİRİ BANA YARDIM ETSİN”

* Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tebligat zarfı geldi. Ben kendilerine gittiğimde ne olduğunu öğrendim ve müfettişimize ‘Biz böyle bir şirket kurmadık. Ben bundan önce de Arnavutköy Belediyesi’nde çalışıyordum, kimliğimi kaybettim, tutanağımızı da tuttuk’ dedim.

* Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundum. Müfettişlere sorduğumda bu nasıl olmuş diye, şirketin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan her şeyi gösterdiler bana.

* Bir dünya borç çıktı. Adıma binlerce TL'lik naylon fatura kesilmiş. Ben zor durumdayım, çocuklarım, ailem zor durumdayız. Benim bu borcu ödeyecek inanın durumum yok. Ne olur birisi bana yardım etsin.