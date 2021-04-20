Kobani dosyasından HDP bilgi notu çıktı

Selahattin Demirtaş’ın yargılanacağı 108 sanıklı Kobani Davası’nın ilk duruşması 26 Nisan’da görülecek. Dava dosyasında yer alan çok kritik bir evrak dikkat çekiyor.

Terörle Mücadele Şubesince 2018 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen bilgi notunda, “HDP’lilere Kobani olayları bağlamında devletin güvenliğine karşı suçlar ve terörden dava açılması” önerildi. “Böylece HDP’ye kapatma davası açılabileceği ve milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılabileceği” savunuldu. Bilgi notunda sıralanan görüş ve tahminler üç yıl içinde gerçekleşti.

İZİNSİZ GÖSTERİ VE YASADIŞI ÖRGÜT ÜYELİĞİ

Terörle Mücadele Şubesi tarafından 26 Ekim 2018’de gönderilen bilgi notunda, 6-7-8 Ekim 2014’teki Kobani olaylarından ötürü aralarında eski HDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Altan Tan, Hüda Kaya, Ayhan Bilgen ve Gürsel Yıldırım hakkında izinsiz gösteri ve yasadışı örgüt üyeliğinden dava açıldığı belirtildi.

Bu kişiler hakkında cinayet, cinayete teşebbüs, yaralama, mala zarar ve yağma suçlarından soruşturma açılmadığı belirtildi. Yöneticilik ve azmettiricilikle suçlanması gereken 91 kişi yönünden de değerlendirme yapılmadığı vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2014/146757 numaralı soruşturmada, 98 kişi hakkında TCK’nın 302. maddesine göre devletin birliğine karşı fiilden müebbet hapis istemiyle ve diğer suçlardan 31 ili kapsayacak şekilde işlem yapıldığı vurgulandı. Adı geçen şüphelilerden yedi HDP’li milletvekili hakkında dokunulmazlığın geçerli olmayacağı savunuldu.

KAPATMA NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİĞİ…

Bilgi notunda “Bu nedenle yedi şüpheli hakkında soruşturma aşamasında gözaltı, tutuklama, sorguya çekme işlemlerinin yapılmasında hukuki engel bulunmamaktadır” deniliyor. Ve şöyle devam ediliyor:

“Olayların başlamasında açıkça tahrik oluşturacak şekilde HDP MYK’sınca açıklama yapıldığı, olayların vahim nitelikte olduğu, bu nedenle HDP’nin 6-7-8 Ekim olaylarında şiddetin odak merkezinde bulunduğunun kabul edileceği, Anayasa’nın 69. maddesinde bu hususun kapatma nedeni olarak gösterildiği değerlendirilmiştir. Şüpheliler hakkında terör nedeniyle cinayet, cinayete teşebbüs, yaralama, mala zarar, yağma suçlarından iddianame düzenlenmesi halinde anayasal mevzuatımıza göre parti kapatma davası sonucunun ortaya çıkacağı hukuken değerlendirilmektedir.”

Bilgi notunda HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye başvurulması gerektiği ifade edildi.