KRT TV programcısı Osman Güdü’ye saldırı

KRT TV’de ‘Kent ve Yaşam’ programını hazırlayıp sunan Osman Güdü, bu akşam 19:50 sıralarında Kartal’daki ofisinden çıkıp aracına binip kontağı çalıştırdı. Güdü, elindeki kitapları arka koltuğu koyacağı sırada saldırıya uğradı. Saldırganın Güdü’nün kafasına sert bir cisim ile defalarca vurduğu, bir taraftan da küfür ettiği öğrenildi.

KAFASINA 9 DİKİŞ ATILDI

Çevredekilerin olay yerine gelmesi ile saldırgan kaçtı. Güdü, Okan Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken saldırı sonucu Güdü’nün kafasının iki bölgesinde yarıklar oluştu ve yaralanan iki bölgeden birine 4, diğerine 5 dikiş atıldı.

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRECEK

Güdü’nün kafatasına aldığı darbeler nedeniyle tomografisi çekildi. Doktorlardan alınan bilgiye göre Güdü’nün sağlık durumu iyi ancak bu geceyi kafatasına aldığı darbeler nedeniyle hastanede müşahede altında geçirecek.

OSMAN GÜDÜ: ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Güdü aracının Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nin önünde olduğunu, her tarafta kameraların bulunduğunu belirterek yarın Kartal Karakolu’na giderek şikayetçi olacağını söyledi.

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