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Kur’an kursunda 20 öğrenci coronaya yakalandı

Elazığ Müftülüğü’ne Bağlı Harput Hacı Hamdi Başaran Yatılı Erkek Kur'an Kursu’nda 70 kişiye yapılan corona virüsü testinden, 20 öğrencide pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 21:33, 18/03/2021
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Kur’an kursunda 20 öğrenci coronaya yakalandı

Elazığ Müftülüğü'ne bağlı Harput Hacı Hamdi Başaran Yatılı Kur'an Kursu’nda yapılan 70 civarında corona virüsü testi sonrasında 20 öğrencide pozitif vakaya rastlandı. Filyasyon ekiplerinin, söz konusu kursta bulunanların başka kişi ya da kişilerle temaslı olabileceği gerekçesiyle gün içerisinde 500'ün üzerinde corona virüsü testi yaptığı öğrenildi.

“BÖYLE GİDERSE TURUNCAYA DÖNEBİLİRİZ”

Konuyla ilgili yetkililer tarafından SÖZCÜ'ye yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

* Kur'an kursundaki 20 öğrencide corona virüsü vakasına rastlandı ancak mutant virüs değil. Coronaya virüsü yakalanan o öğrencilerimiz de şu anda karantinada.

* Kentimizde vakaların artış nedeni vatandaşlarımızın süreçten dolayı biraz rahatlaması ve mobilizasyon artması dolayısıyla vatandaşların tedbirlerinin gevşemesi maalesef vaka sayılarının artmasına neden oldu.

* Şu an sarı tablodayız ama vaka artışları böyle devam ederse biz turuncuya dönebiliriz. Biz bu konuyla ilgili tedbirlerimizi sıkı bir şekilde almaya devam ediyoruz.

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