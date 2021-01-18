Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca alınacak personellerin belirtilen şartları taşımasının yanı sıra KPSS puan sıralaması esas alınacaktır.

Adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.

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