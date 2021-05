Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı! ‘Ses etme duyulursa beni öldürürler’

Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı için geldikleri Ağrı’da dedesinin yaşadığı Bezirhane Köyü’nde kaybolmuştu. Tüm Türkiye’nin bulmak için seferber olduğu Leyla’ya, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde ölü olarak ulaşılmıştı. Olayın bir cinayet olduğunun anlaşılmasının ardından da kan donduran gelişmeler peş peşe yaşanmıştı.

4 yaşındaki Leyla’nın öldürülmesiyle ilgili Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim 2020 tarihinde görülen davada ise, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz 6 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi.

Türkiye’nin yakından takip ettiğ ‘Leyla Davası’ Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası bugün yeniden başladı. Duruşmaya sanıklar eksizsiz katılırken, minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir, babası Nihat Aydemir katılmadı.

”DUYULURSA BENİ ÖLDÜRÜRLER”

Ailenin avukatı Erdoğan Tunç, duruşmada yeni bir ses kaydına ulaştıklarını söyledi. Avukat Tunç, Leyla Aydemir'in kaybolduğu sırada arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir'in ‘ses etmeyin duyulursa beni öldürürler' dediğini ileri sürdü.

TÜM AFAD EKİBİNİN DiNLENMESİ İSTENDİ

Duruşmanın başında dinlenen Leyla'nın anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, “Elimize gelen ses kaydında arama kurtarma çalışmalarında AFAD çalışanları kendi aralarında konuşurken esmer birinden şüpheleniyoruz diyorlar. Yapılan değerlendirmede AFAD çalışanı kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu bunun üzerine amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına ‘ses etme duyulursa beni öldürürler’ diyor. Bunu üzerine AFAD ekibinden o kişi ses etmiyor. Biz Leyla’nın avukatı olarak bilgilerin teşhis edilmesini mahkemeden talep ediyoruz” dedi.

Avukat Erdoğan Tunç, o süre içerisinde arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm AFAD ekibinin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Devam eden duruşmada mahkeme başkanı delil olarak sunulan ses kaydı dinlenecek.

UCİM GENEL BAŞKANI ÖZKAN: DAVADAN EL ÇEKTİRİLDİK

Leyla Aydemir’in Ağrı’da görülecek davası öncesinde açıklamada bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, “Biliyoruz ki o çocuğu öldürenler o köyde. Bu dava bir faili meçhul değil. Hani derler ya her şeyi biliyorum ama ispat edemem. Hepimiz her şeyi çok iyi biliyoruz o dava dosyasındaki her şeyi çok iyi biliyoruz. Davadan el çektirildik” dedi.

”O ÇOCUĞU ÖLDÜRENLER O KÖYDE”

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği karar nedeniyle davanın başa döndüğünü ANLATAN UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, “Biz yıllardan beri Leyla’nın sesi olmak için çabalıyoruz. Buraya da onun için geldik. Leyla’nın anne ve babası şikayetini geri çekti. 24 tanık ifadesini değiştirdi. Biz adalet önünde hesap sorulsun istiyoruz. Mavi gözlü kız Leylamızın son bakışı vardı. O bakışla aslında her şeyi anlatmıştı. Bize demişti ki benim için adaleti sağlayın. Bugün burada beraat kararı çıkabilir. Çıkmaması için uğraşıyoruz çünkü biliyoruz ki o çocuğu öldürenler o köyde. Bu dava bir faili meçhul değil. Hani derler ya her şeyi biliyorum ama ispat edemem. Hepimiz her şeyi çok iyi biliyoruz o dava dosyasındaki her şeyi çok iyi biliyoruz. Davadan el çektirildik. Davanın içine de giremiyoruz. Avukatlarımız içerde Leyla için mücadele edecekler. Bir ülke çocuklarına sahip çıktığı kadar vardır ve biz bugün çocuklarımıza yine sahip çıkmak için buradayız” diye konuştu.

