Manisa’da aşılar hastanelere ulaştı, aşı odaları hazırlanıyor

Türkiye'ye Çin'den getirtilen corona virüsü aşıları Manisa’da ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne ulaştı. Özel araçlarla getirilen corona virüs aşıları özel dolaplarda muhafaza edilmeye başladı.

İlk aşamada sağlık çalışanlarının aşılanacağı belirtildi. Üniversite hastanesinde aşı odalarında da hummalı hazırlıklar devam ediyor. 4 aşı odasında özel koşullarda randevu usulüyle aşılamalar yapılacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite hastanesine ulaşan aşıların onay gelir gelmez uygulamaya geçeceğini açıkladı.

BİLİM KURULU'NDAN HABER BEKLENİYOR

Aşı odalarında ve Çin aşılarının saklandığı ortamda incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ataç, hastaneye ilk etapta 520 doz aşının geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Ataç, aşılama çalışmalarının Bilim Kurulu'ndan gelecek haber doğrultusunda başlayacağına dikkat çekerek, şunları söyledi;

*Ülkemiz pandemi ile mücadelenin hakkını vererek süreci bugüne kadar çok sağlıklı şekilde yürüttü. Birçok ülkeye de sağlık desteği verdi, tüm dünyaya örnek oldu. Malum pandemi süreci mücadeleler, yeni normalleşme koşulu, tedaviler ve aşı aşamasına geldi.

*Hastanemize de aşı gelmiş bulunmakta. Daha önceki süreçlerde de olduğu gibi anlık durumlarda tedbirlerimizi alabilmek gayesiyle aşılarımızı biz Sağlık Bakanlığının belirlediği şartlarda muhafazaya aldık.

*Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aşılamaya işlemine geçebileceğimiz haberi veya aşılama talimatı geldiği andan itibaren hastanemizde süreç gerçekleşecek. An itibariyle herhangi bir aşı olayını gerçekleştirmiyoruz. Şu an soğuk zincirde, bakanlığın belirlediği şartlarda muhafazayı yapıyoruz.

RANDEVU USULÜYLE AŞILAMA YAPILACAK

Öncelikle sağlık çalışanlarının aşılacağını ve randevu sistemiyle çalışılacağını dile getiren Prof. Dr. Ahmet Ataç, aşılama için hastane bünyesinde 4 özel odanın oluşturulduğunu ifade etti.

Rektör Prof.Dr. Ataç yaptığı açıklama, “Aşılar yapılabilir dendiği anda 4 tane odada öncelikle sağlık çalışanlarına randevu sistemiyle her birine 10'ar dakika arayla randevu verilerek ortalama günlük 300 ila 500 civarında sağlık personelimizin aşılama işlemini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hiçbir hastamız birbirini görmeden bu süreci oluşturacağız. Sabah 08.30 akşam 20.30 zaman dilimi arasında bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

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