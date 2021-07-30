Mansur Yavaş duyurdu: Ankara’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının başladığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kızılcahamam ilçemize bağlı Çavuşlar Köyü mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Ankara İtfaiyemiz, Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamasında bulundu.