Mansur Yavaş’ın destekte bulunduğu çiftçi: Umudumuz sensin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tohum desteğinde bulunduğu Haymana ilçesindeki Cülük köyünün çiftçisi, tohumları yeşerince kamera karşısına geçerek Mansur Yavaş’a teşekkür etti.

“UMUDUMUZ SENSİN, BAŞKA BİR UMUDUMUZ YOK”

Mansur Yavaş’a seslenen Cülüklü çiftçi, “Çiftçilerimize verdiğin mercimek ve nohutlar çok güzel çıktı. Köylüler senden memnun. Şu an tarladayız, tarlada geziyoruz. Köylülerimiz sizi takdir ediyor sayın başkanım. Yapacağın desteklerin devamını istiyoruz. Sen olmasaydın biz mahvolmuştuk. Buğdaylarımız gitti, yandı. Umudumuz senin verdiğin mercimek, nohut…Gelecekte buğday da verirseniz daha iyi olur. Senin verdiğin mercimekler çok güzel çıktı. Umudumuz sensin başkanım. Başka bir umudumuz yok” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte kırsal kalkınmayı geliştirmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen destek projesi kapsamında çiftçiye 400 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımını Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde gerçekleştirmişti.

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