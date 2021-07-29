Mersin’de yangın: Bir köy boşaltıldı, 2 çoban kayıp

Mersin'de dün akşam saatlerinden 3 ayrı bölgede başlayan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle devam ediyor. Yangınlar nedeniyle Mersin-Antalya karayolu trafiğe kapatılırken, Silifke ilçesine bağlı Yapal köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Işıklı köyünde sabah saatlerinde başlayan orman yangını ise yerleşim bölgesine yakınlaşmaya başladı. Çok sayıda yerde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahalede zorluklar yaşarken sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. 2 çobanın kayıp olduğu yangınlarla ilgili 1 kişinin yakalandığı öğrenildi.

BİR KÖY BOŞALTILDI

Sabah saatlerinde Silifke ilçesine bağlı yan yana bulunan Yapal ve Işıklı köylerinde aynı anda çıkan orman yangını bir anda büyüdü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürekli yön değiştiren alevler Yapal köyünü önemli derecede etkiledi.

Yapal köyünde alevler arasında kalan 15 evde büyük zarar meydana geldi. Bunun üzerine köy tamamen boşaltıldı. Mersin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürme çalışmalarını sürdürürken vatandaşların korkulu bekleyişleri sürüyor.

Evlerin tamamen boşaltıldığı Yapal köyünde karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

IŞIKLI TEHDİT ALTINDA

Bu arada Silifke ilçesine bağlı Yapal köyünün üst tarafında yer alan Işıklı köyü ise devam eden ve yerleşim kesimine yaklaşan orman yangını nedeniyle tehdit altına girdi.

Köyün üst tarafında dağlık ve arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yön değiştirerek ekili alan ve seralarda büyük zarara yol açtı. Alevlerin evlere sıçramaması için ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

TATİL CENNETİ BOĞSAK ALEVLERE TESLİM

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Nato Limanı'nın da yer aldığı Boğsak İncekum kesimindeki orman yangını da sürüyor. Boğsak mahallesinin üst kesimlerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını yerleşim kesimini tehdit ediyor.

Orman ve büyükşehir belediyesi ile çevre il ve ilçelerden takviye olarak gelen ekipler yangınlara müdahalede bulunuyorlar. Eşsiz koyu ve denizi ile ünlü Boğsak'ta bulunan kamp mekânları, pansiyon ve moteller tedbir amaçlı boşaltıldı.

2 ÇOBAN KAYIP, 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Alevlerin sardığı Mersin'deki orman yangınlarıyla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Aydıncık Soğuksu kesiminde çıkan orman yangınında iki çobanın kaybolduğu öğrenildi. Evlerin boşaltıldığı Yapal köyünde ise jandarma ekiplerince bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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