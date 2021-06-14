Meteoroloji’den 26 il için kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya ve Ardahan çevreleri ile Adana’nın kuzey ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa’nın doğusu), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı) ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

SEL VE DOLU YAĞIŞI UYARISI

Bu bölgeler için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.