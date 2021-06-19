Meteoroloji’den birçok ile önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; pazar günü öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Uyarıda, “Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından bölgelere dair hava durumu tahminleri de paylaşılıyor. MGM’nin bölge tahminleri ise şu şekilde:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu ile pazar bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; pazar öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege ile pazar öğle saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; pazar öğle saatlerinde İç Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

* Akdeniz: Az bulutlu ve açık, batısı ile iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; pazar öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; pazar öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.