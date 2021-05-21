Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede (6-14 derece) olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ’İN İÇ KESİMLERİ VE 7 İL İÇİN SEL UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, yarın Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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