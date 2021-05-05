MHP’li başkan istifa nedenini açıkladı: Beni ve oğlumu ölümle tehdit ettiler

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Rize’nin Derepazarı ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Selim Metin, 13 Nisan tarihinde partisinden istifa etti. Belediye başkanlık görevini bağımsız olarak sürdüren Metin, partisinden istifa gerekçesine ilişkin ilk kez konuştu. Yerel bir televizyon kanalına (Çaytv) konuşan Metin, ölümle tehdit edildiğini ileri sürdü.

“BENİ VE OĞLUMU ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER”

Partisinden, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle istifa ettiğini açıklayan Metin, şöyle konuştu:

* Seçim sürecinden sonra bazı arkadaşlarımızın özel istekleri oldu. Bazı istekleri yerine getirdik, bazılarını yerine getiremedik. Bazı sözleri yerine getiremedik ama bir insanı bir yere kadar götürürsünüz. Bir yere geldiği zaman insan patlıyor. Bazı problemler yaşadık. Bu da en son istifaya kadar götürdü.

* Biz genel merkeze gidip de şikâyet etmedik. Baya olaylar oldu. Beni ve oğlumu ölümle tehdit ettiler. O aşamayı aştık, tekrar gündeme geldi. O sırada malum şahıs tekrar belediyeye geldi. Belediyede bizim başkan vekili ve başkan yardımcısıyla aynı şekilde konuştu. Fakat bizim olmadığımız süreçte gelmiş. İstekler gayri hukukiydi.

* Derepazarı'nın menfaatleri yoktu işin içinde. Kendi menfaatleri vardı. Bizim aleyhimize dönecek çok şey vardı. Bizi sıkıntıya sokacaktı. İl başkanına gittik söylemeye. İl başkanı da beni tehdit etti. ‘Sen sokakta dolaşamazsın’ dedi. Bunu söylersen ilçe başkanı ve il başkan yardımcısı vardı. Onlar da şahitti. Sonra bana ‘yanlış anladın abi’ dedi.

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