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Minibüs ikiye bölündü: 3 ölü

Elazığ'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs, kamyona arkadan çarptı. İkiye bölünen minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Güncellenme: 10:06, 25/06/2021
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Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Kars’a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel yönetimindeki  minibüs, aynı yöne giden Derviş Ataman yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle minibüs ikiye bölündü. Minibüsün bir parçası kamyonun kasasının arka kısmında kaldı. Kazada, minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kondu. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:02,