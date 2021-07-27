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Müdür Bey’e tebrik kuyruğu

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, bayram sonrası ilk mesai günü sabah 09.00'da tüm personeli kurumun bahçesinde toplayarak bayramlaşma töreni düzenledi. Personel, Müdür Bey'in bayramını kutlamak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Orhan BOZKURT
Güncellenme: 13:58, 27/07/2021
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Müdür Bey’e tebrik kuyruğu

Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları uzun bayram tatili sonrası dün (pazartesi) mesaiye başladı.

Kurum çalışanlarına daha önce mesaj iletilerek saat 09.00 da tüm personelin katılımıyla bayramlaşma töreni yapılacağı bildirildi.

Mesaiye giden Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları kurumun bahçesinde toplanarak Bölge Müdürü Oktay Ayatay’ı beklemeye koyuldu.

Müdür Bey, Saat 09.00’da bahçeye çıkarak kurulan kürsüden, dini bayramların önemine vurgu yaparak, “Hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyor, tüm çalışanlarımızın aileleriyle birlikte daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla erişmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum” dedi.

İŞÇİ VE MEMURLAR UZUN TEBRİK KUYRUĞU OLUŞTURDU

Konuşmanın ardından sıraya giren yüzlerce işçi ve memur ise Bölge Müdürü Ayatay, yardımcıları ve şube müdürlerinin tek tek bayramını kutladı.

Bayramlaşma töreninde Bölge Müdürü Oktay Ayatay ile birlikte Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Erzurum Orman İşletme Müdürü, Fidanlık Müdürü ile tüm personel hazır bulundu.

Bayramlaşma töreni, “coronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe kuralına uyularak açık alanda yapıldı” ifadeleri ile fotoğraflar eşliğinde kurumun internet sitesinden de yayınlandı.

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Yayınlanma Tarihi:13:55,