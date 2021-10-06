Haberler - Gündem

Muğla’da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yayınlanma: 08:47 - 06 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Ataköy Sıradere mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere karadan müdahalede bulundu. Sabah saatleri itibariyle yangına 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ile karadan, 3 uçak ve 16 helikopterle havadan müdahale sürüyor. İHA

Muğla Milas'ta başlayan orman yangını hızla büyüdü İlginizi Çekebilir Muğla Milas'ta başlayan orman yangını hızla büyüdü
Ataköy Muğla orman yangını uçak yangın