Muhalefetin 6 il başkanından birliktelik mesajı

Manisa siyasetinde ilk defa 6 siyasi il başkanı bir araya gelerek birlikte hareket edecekleri mesajı verdi. Manisa Giritligil Otel'de CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz öncülüğünde düzenlenen sabah kahvaltısına DEVA Partisi İl Başkanı Süreyya Sakınç, Gelecek Partisi İl başkanı Mustafa Keskin, Saadet Partisi İl Başkanı Zekai Yılmaz ile Demokrat Parti İl Başkanı İdris Mecek katıldı. Kahvaltıya katılan muhalefet partilerin il başkanları kamuoyuna birlik ve beraberlik mesajları verdi.

ORTAK AKILLA SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYACAĞIZ

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Türkiye'nin ve kentin bu tür birlikteliğe ihtiyacı olduğun ifade ederek, hem kentin hem de Türkiye'nin sorunlarına ortak akıl çerçevesin de çözüm üreteceklerini ifade etti.

Balaban yaptığı açıklamada, 6 siyasi il başkanının birlikteliğinin bir ittifak olmadığının altını çizerek şu ifadelere yer verdi: “Tek amacımız var. Belli değerlerde işbirliği yaparak Manisa'da her konuda görüş alışverişini işleterek ortak akılla sorunlara çözüm aramaktır. Birçok konuda mutabakatta olduğumuz Türkiye sorunlarının çözümü konusunda çeşitli fikir alışverişlerimizle bulunup, pozitif çözümler üreteceğiz. Bu bir ittifak olayı değil. İttifak olaylarını genel merkezlerimiz belirler. Biz il başkanları olarak genel merkezlerimizin vereceği karara uyarız. Ancak yerel anlamda Manisa'da 6 il başkanı olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada ortak değerlerimiz için bir arada bulunmaya devam edeceğiz. 6 il başkanlığının oluşturmuş olduğu bu dostluk hem kentimiz hem de Türkiye için büyük yararlı olacağına inanıyorum.”

BU BİRLİKTELİKLE SİYASETTE KUTUPLAŞMANIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ise, 6 siyasi parti il başkanının yerelde bir araya gelmesiyle birlikte siyasette yaşanan kutuplaşmanın önüne geçtiklerinin altını çizdi. Eryılmaz açıklamasında şöyle konuştu; “6 il başkanımız ile birlikte yaptığımız bu birliktelikle kentimiz, Türkiye'miz ve milletimiz adına sorunların çözümü noktasında nasıl fikir alışverişinde bulunacağız. Türkiye ve Manisa sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Cumhur İttifakı'nın yöneticileri tarafından ötekileştirilmeye ve kutuplaştırılmaya çalışılan bir yöntem izlenmektedir. Biz 6 il başkanı olarak toplumda oluşturulmak istenilen kutuplaşmaya ve oluşturulmak istenilen tek adam rejimine karşıyız. Türkiye'nin şu anda beklediği çeşitli siyasi partilerin ortak değerlerde, fikir ve görüşlerde geleceğe umut verebilmektir. Artık Türkiye'de bu kutuplaşma siyasetinin bitmesini diliyoruz. Manisa'da 6 siyasi partinin yapacağı fikir alışverişleri ve ortak değerlerdeki birliktelikle beraber bu kutuplaşmanın önüne geçmiş olacağız.”

BİR ÇOK KONUDA DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ

DEVA Partisi İl Başkanı Süreyya Sakınç ise yaptığı açıklamada birliktelik için şu ifadelere yer verdi: “Muhalefetin tamamını temsil etmemekle birlikte benzer sorunlara benzer çözüm önerleri geliştirmeye çalışan il başkanlarıyız. Türkiye'nin ve Manisa'nın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunların çözümünde ortak çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteminin tekrar yerleşmesini arzu ediyoruz. İnşallah bu birlikteliğimiz önümüzdeki seçimlerde sandık güvenliğini sağlayacak bir şekilde de devam edecektir. Manisa özelinde birlikte ortak birçok konuda dayanışma içinde olacağız.”

MANİSA'DA İLK ATEŞİ YAKTIK

Gelecek Partisi Manisa İl Başkanı Mustafa Keskin, bu birlikteliğin Türkiye geneline yayılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Ülkenin durumu ortada. Bizler yerel siyasetçiler olarak kentimizin sorunları konusunda araştırmalar yaparak çözüm önerileri sunmak sorundayız. Hem Türkiye'nin hem de Manisa'nın sorunları konusunda istişarelerde bulunmak istedik. Bundan sonraki süreçte il başkanlarımızla toplantılarımız artık sık hale gelecek. Bu bir ittifak birlikteliği değil, kentin ve ülkemizin sorunlarına çözüm bulma birlikteliğidir. Ülkemiz ve kentimizin için neler yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunacağız. İnanıyorum ki bu birliktelik sayesinde yaşanan sorunlara en iyi şekilde çözümler üreteceğiz. Manisa'dan bir ilk ateşi yaktık. Bu ateş yerelden başlayıp genele yayılacak.

SP VE DP İL BAŞKANLARI: BİRLİKTELİĞİMİZ ÖRNEK OLACAK

Saadet Partisi İl Başkanı Zekai Yılmaz da, Manisa'da oluşturdukları birliktelik tablosunun genel başkanlar nezdinde de olması temennisinde bulunarak, “Manisa'da oluşturduğumuz bu birliktelik ile Türkiye'nin ve kentimizin sorunlarını masaya yatırarak çözümler üreteceğimize inanıyorum. Manisa'da oluşturduğumuz bu fotoğrafı Türkiye için genel başkanlar nezdinde de gerçekleşeceğine inanıyoruz. Yaşanan bu birliktelik herkese örnek olacak.” dedi.

Demokrat Parti İl Başkanı İdris Mecek ise, şu ifadelere yer verdi: Önemli olan ülkemiz için meselelerde birlik ve beraberlik içinde çalışmamızdır. Bizim öncülüğümüz her zaman vatan, millet, bayrak, hak, hukuk ve adalettir. Her vatandaşımızın devlet imkanlarından eşit bir şekilde faydalanmasını sağlamak zorundayız. Vatandaşımızın gelecekle ilgili kaygılarını gidermemiz lazım. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntı büyüktür. Önemli olan bu zor günlerde beraber olabilmek, birlikte çözüm üretmek ve fikir alışverişinde bulanarak toplumumuz her kesiminin yanında yer almaktır. Gerçekleştirdiğimiz bu birliktelik ile il başkanlarının her zaman vatandaşımızın, esnafımızın ve çiftçimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. İnanıyorum ki yaşanan sorunlara karşı ortak akıl çerçevesinde çözümler üreteceğiz. Bu birliktelik ile Türkiye geneline yayılacak bir adım atmış olacağız. Rahmetli Demirel'in bir sözü vardır; ‘Tencereler kaynamadığı zaman hükümetler gider.' diye. Artık Türkiye'de tencere kaynamıyor. Sıkıntı büyük. Türkiye'nin yaşadığı bu sıkıntıya 6 il başkanı olarak ortak çözümlerimiz hazır. Bu birliktelik Türkiye'ye kardeşlik ve beraberlik duygusunu tekrar getirecek.