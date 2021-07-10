Mustafa Sarıgül: Ampulü değiştirmezsen patlar, değiştirmenin zamanı geldi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Manisa'da partisinin il kongresine katıldı. Manisa Öğretmen Evi'nde yapılan kongrede konuşan Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin vaatlerini anlattı.

Konuşmasının ilk kısmında madencilerin, çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade eden Mustafa Sarıgül, şu ifadelere yer verdi;

* Madenciye ışık, çiftçiye mazot yok. Oysa iktidar kendi adamlarına bir maaş değil, iki maaş değil, üç maşa değil, 5 maaş değil kendi adamlarına maaşları veriyorlar. Kendi partilisine sınır tanımıyorlar.

* Evlatlar okuyor, üniversiteyi okuyor. Yazılıda 99-100 alıyor ama bakıyorsunuz ki mülakatta sınıfta kalıyor. Türkiye Değişim Partisi iktidarında mülakatı kaldıracağız. Bizim yüreğimizde haset yok, bütün milletimiz var. Türkiye’mizin eli, kolu, gözü, ayrım yapmayan zekası olacağız.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E BORÇLUYUZ”

Konuşmasından tüm inançlara saygılı bir parti olduklarını kaydeden Sarıgül, “Bugün bu topraklarda özgür yaşıyorsak, bugün bu topraklarda haktan, hukuktan, demokrasiden insanların haklarından bahsediyorsak, bismillah diyerek inançlara saygılı laiklikten bahsediyorsak, bugün bu topraklarda isteyen yurttaşlarımız kiliselere, isteyen yurttaşlarımız sinagoglara, camilerimize gidiyorsa bunu Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün laik Türk anlayışına borçluyuz” dedi.

5T FORMÜLÜNÜ ANLATTI

Türkiye'nin kurtuluşunun 5T formülünde olduğunu savunan Mustafa Sarıgül, özellikle çiftçiye her türlü cezanın kesildiğini ve üretimden uzaklaşmalarına neden olunduğunu söyledi. Sarıgül şöyle konuştu:

* Tarım, teknoloji, turizm, tekstil ve tasarruf. Tarımda bir numara olacağız. Arazi çok ama arazi bozkır olmuş, eken biçen yok. Çünkü çiftçiye alım garantisi yok.

* Yolsuzluklara bulaşanlara ev hapsi bile vermeyen bu iktidar tütün esnafımıza her türlü cezayı kesiyor.

* Türkiye Değişim Partisi'nin gözü bu iktidarın her zaman ensesinde olacaktır. Köylünün tütününe göz dikenler asla adaletten bahsedemezler.

* İktidarın enerjisi bitti ama bugüne kadar iktidarı gönderecek kimse yoktu. Diğerleri 10 defa seçime girdiler başarı elde edemediler. Bugünkü iktidardan yurttaşlarımız memnun değiller ama devleti teslim edecekleri bir siyasi parti yoktu.

“AMPULÜ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ”

Partisinin logosunun anlatan Mustafa Sarıgül, AKP'nin logosunu örnek göstererek, “Bizim partimizin logosu her zaman için geçerli. Bir de AK Parti'nin logosuna bakın, ampul. Ampulü vakti saati gelince değiştirmek lazım, değiştirmezsen patlar. Ampulü değiştirmenin zamanı geldi. Değişimin öncüsü olacağız” dedi.

“BİR GRAM TER AKITMAYAN, MADENCİNİN TERİNİ BİLMEZ”

Haklarını almak için mücadele eden ve Ankara dönüşünde trafik kazasında hayatını kaybeden madencileri de anan Sarıgül, madencilere sahip çıkma sözü verdi.

Saragül “Soma bizim derdimizdir. Soma'daki evlatların haklarını sonuna kadar takip edeceğiz. Yerin üstündekiler yerin altındakilerin derdini çok fazla anlamaz. O nedenle biz millet irademizin yanında olacağız. Bir gram ter dahi akıtmayanlar madencinin terinin ne olduğunu bilmezler. Hak arama mücadelesi verirken Ankara'dan dönerken şehit oldular, onları rahmetle anıyoruz” dedi.

Sarıgül konuşmasının ardından seçime tek liste ile giren mevcut başkan ve partinin Manisa kurucu il başkanı olan Hüseyin Sürel, delegelerin oyu ile tekrar başkan seçildi.

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