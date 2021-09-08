Naci Görür beklenen İstanbul depremi için uyardı: Hazır değiliz

İstanbul'da beklenen 7,2-7,6 büyüklüğünde deprem için uyarılarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Yapı stoku büyük ölçüde deprem dirençli değil. Halk deprem konusunda yeterince bilinçli değil. Kentsel dönüşüm çalışmaları genellikle deprem odaklı değil ve operasyonda halk da pek yok. Çevre, koşulları itibariyle depreme hazır değil” dedi.

Sozcu.com.tr

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Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un depreme hazırlanması konusunda görüşlerini paylaştı.

Beklenen deprem öncesi İstanbul'da durum saptaması yapan Görür, kentin 7,2-7,6 büyüklüğünde deprem beklediğini hatırlattı.

“ÇEVRE DEPREME HAZIR DEĞİL”

Kentte yapı stokunun büyük ölçüde depreme dirençli olmadığını ve halkın deprem konusunda yeterince bilinçli olmadığını belirten Görür, “Kentsel dönüşüm çalışmaları genellikle deprem odaklı değil ve operasyonda halk da pek yok. Çevre, koşulları itibariyle depreme hazır değil” dedi.

Depreme hazırlık konusunda ise Görür, şunları söyledi:

* Bunun için tüm kent bileşenlerinde hazırlık yapılmalıdır. Kent bileşenleri yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomidir. Deprem öncesinde yönetim deprem tehlike analizini, risk yönetimi analizini ve afet yönetimi çalışmalarını yaparak hazır olmalıdır. Deprem sonrasında da afeti en etkin şekilde yönetmelidir. Halk depremi nasıl karşılaması konusunda bilinçlendirilmelidir.

* Kentin tüm altyapısı yol, köprü, tünel, baraj, kanalizasyon, su, doğal gaz şebekeleri, vb. deprem öncesi elden geçirilmeli ve deprem dirençli hale getirilmelidir. Deprem sonrası bu yapılar hızla kontrol edilip tamir edilmelidir.

“YAPI STOKU ELDEN GEÇİRİLMELİ”

* Kentteki yapı stoku en riskli yerlerden başlayarak elden geçirilmeli, deprem dirençsiz olanlar güvenli hale getirilmelidir. Bu işin içinde halk da olmalı, onlara uzun süreli ve düşük faizli kredi sağlanarak teşvik edilmelidir. Benzer tarama deprem sonrası yapılmalı ve binalar güçlendirilmelidir.

* Depremin aynı zamanda bir çevre felaketine dönüşmemesi için deprem molozlarının nasıl ve nereye döküleceği ve geri kazanım için ne yapılacağı önceden planlanmalıdır. Bunların bertarafı için akarsu, göl ve denizler asla düşünülmemelidir.

“BEKLENEN DEPREM MARMARA BÖLGESİNİ EKONOMİK AÇIDAN DEVRE DIŞI BIRAKABİLİR”

* Tehlikeli atıkların depremde çevreye saçılmaması için deprem öncesi önlem alınmalıdır. Beklenen deprem Marmara Bölgesini ekonomik açıdan devre dışı bırakabilir. Bu da tüm ülkenin krize girmesi demektir. Tüm iş dünyası ekip ve ekipmanlarını deprem güvenli hale getirmeli ve devre dışı kalmamak için önlem almalıdır.

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