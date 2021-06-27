Nerede bu yangın söndürme uçakları?

Orman yangınlarıyla mücadelede tüm dünyada en büyük koz olarak kullanılan yangın uçakları Türkiye'de kullanılmıyor. 1 Haziran'da göreve başlaması gereken uçaklar şu ana kadar hiçbir yangına müdahale ederken görülmedi. Yangın söndürmek için karadan arazöz havadan ise helikopterler kullanılıyor.

Türk Hava Kurumu’nun bakımları yapılmış, 7-8 yıl parça garantisi bulunan, uçuşa hazır 6 uçağını ihalelere sokmayan bakanlık yurt dışından uçak tedarik etmekte de sınıfta kaldı.

Orman ve Tarım Bakanlığı ihaleye çıkmış, dünyanın en pahalı kiralamalarından birini yaparak günlüğü 1.3 milyon liraya 3 uçak kiralamıştı. Ancak sözleşmeye göre 1 Haziran’da işbaşı yapması gereken Rus Beriev 200 tipi uçaklar Türkiye’ye gelmedi.

Konuyu yakından takip eden sektör uzmanları, geçtiğimiz yıl CMC adlı şirket vasıtasıyla kiralanan 2 uçağın parasının ödenmemesi nedeniyle uçakların gönderilmediğini iddia ediyor.

ÜÇ YILLIK İNAT

THK'nın hazır uçaklarını kullanmamakta direnen Türkiye, 3 yıldır orman yangınlarıyla havadan mücadelede planladığı kadar uçak bulamıyor. 2019 yılında hiç uçaksız bir sezon geçiren Türkiye büyük kayıplar vermişti. Geçtiğimiz yıl Bakanlık 4 uçak için ihaleye çıktı ancak 2 uçak tedarik edebildi. Bu yıl da 5 uçak için ihale yapıldı ancak sadece 3 tane bulunabildi.

THK KENDİ UÇAKLARIYLA KATILAMIYOR

Yaklaşık 30 yıl orman yangınlarıyla başarıyla mücadele eden THK, iki yıldır kendi uçaklarıyla ihalelere katılamıyor. THK'nın elindeki uçaklar 4 bin 900 litre su kapasiteli ancak iki yıldır şartnameye minimum 5 bin litre şartı konuluyor. 100 litre bahane edilerek yerli imkan çöpe atılıyor.

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