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Nerede bu yangın söndürme uçakları?

Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin en güzel ormanları peş peşe yanmaya başladı. Dün Kaş, Dalaman, Tarsus ve Genç'te orman yangınları çıktı. Bugün ise Marmaris’ten acı haber geldi… Dikkat çeken ise haziran ayı boyunca gerçekleşen yangınların hiçbirine yangın söndürme uçağı ile müdahale edilmemesiydi…

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:23, 27/06/2021
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Nerede bu yangın söndürme uçakları?

Orman yangınlarıyla mücadelede tüm dünyada en büyük koz olarak kullanılan yangın uçakları Türkiye'de kullanılmıyor. 1 Haziran'da göreve başlaması gereken uçaklar şu ana kadar hiçbir yangına müdahale ederken görülmedi. Yangın söndürmek için karadan arazöz havadan ise helikopterler kullanılıyor.

Türk Hava Kurumu’nun bakımları yapılmış, 7-8 yıl parça garantisi bulunan, uçuşa hazır 6 uçağını ihalelere sokmayan bakanlık yurt dışından uçak tedarik etmekte de sınıfta kaldı.

Orman ve Tarım Bakanlığı ihaleye çıkmış, dünyanın en pahalı kiralamalarından birini yaparak günlüğü 1.3 milyon liraya 3 uçak kiralamıştı. Ancak sözleşmeye göre 1 Haziran’da işbaşı yapması gereken Rus Beriev 200 tipi uçaklar Türkiye’ye gelmedi.

Konuyu yakından takip eden sektör uzmanları, geçtiğimiz yıl CMC adlı şirket vasıtasıyla kiralanan 2 uçağın parasının ödenmemesi nedeniyle uçakların gönderilmediğini iddia ediyor.

ÜÇ YILLIK İNAT

THK'nın hazır uçaklarını kullanmamakta direnen Türkiye, 3 yıldır orman yangınlarıyla havadan mücadelede planladığı kadar uçak bulamıyor. 2019 yılında hiç uçaksız bir sezon geçiren Türkiye büyük kayıplar vermişti. Geçtiğimiz yıl Bakanlık 4 uçak için ihaleye çıktı ancak 2 uçak tedarik edebildi. Bu yıl da 5 uçak için ihale yapıldı ancak sadece 3 tane bulunabildi.

THK KENDİ UÇAKLARIYLA KATILAMIYOR

Yaklaşık 30 yıl orman yangınlarıyla başarıyla mücadele eden THK, iki yıldır kendi uçaklarıyla ihalelere katılamıyor. THK'nın elindeki uçaklar 4 bin 900 litre su kapasiteli ancak iki yıldır şartnameye minimum 5 bin litre şartı konuluyor. 100 litre bahane edilerek yerli imkan çöpe atılıyor.

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Yayınlanma Tarihi:13:19,