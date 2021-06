Nuri Okutan: Türkiye’nin Taliban’la çatışmaya girmesi kaçınılmaz görünmektedir

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Türkiye'nin Afganistan'daki konumu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

“İKTİDARIN TAVİZ VERMEYE BAŞLADIĞI GÖRÜLMEKTE”

“NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil Havaalanı'nın güvenliğini Türkiye'nin sağlaması” iddiasını değerlendiren Okutan, “Yeni Başkanı Biden döneminde ABD ile ilişkileri istenen seviyeye çekmek için iktidarın, ülkenin menfaatleri hilafına birtakım tavizler vermeye başladığı görülmektedir. Bunlardan biri de, NATO misyonuna ve ABD'ye ait askeri birliklerin Afganistan'dan çekilmesiyle Türkiye'nin Kabil Havaalanının güvenliğini üstlenme girişimidir. Bu konuda gereksiz şekilde öne atılınıp söz verildiği ve mutabakata varıldığı anlaşılmaktadır” açıklamasında bulundu.

“ABD ARKASINDA, HER AN PATLAMAYA HAZIR BİR ÜLKE BIRAKMAKTADIR”

“Türkiye, maalesef, saray iktidarının ABD ile zoraki ve mecburi uzlaşma ihtiyacının kurbanı edilmektedir” diyen Okutan, “Gelinen noktada, ülkemiz stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisini kaybettiği ABD'nin kullanışlı müttefikliğine sürüklenmiş görünmektedir. Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini, NATO misyonu ya da uluslararası ortak bir görev gücü söz konusu değilken tek başına üstlenmesi sakıncalı gelişmelere yol açabilecektir. Her şeyden önce ABD çekilirken arkasında istikrarsız, her an patlamaya hazır bir ülke bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.

“KAÇINILMAZ GÖRÜNMEKTEDİR”

Tüm yabancı güçlerin ve Türkiye'nin askeri unsurlarının da ülkeden çekilmesini isteyen Taliban'ın ilk hedefinin Kabil'i ve diğer birtakım merkezleri ele geçirmek olduğunu aktaran Okutan, “Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesiyle Taliban'la çatışmaya girmesi ve iç çatışma ve hatta savaşta bir taraf haline gelmesi kaçınılmaz görünmektedir” diye ekledi.

“TÜRKİYE BU RİSKE GİRMEMELİDİR”

Türkiye'nin bu riske girmemesi gerektiğinin altını çizen Okutan, “Afganistan; etnik, mezhebi, hatta cemaat bağlılıkları yönlerinden çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bütün unsurlar silahlıdır. Unsurlar arası koalisyonlar zamana, güce, menfaate göre değişkenlik göstermektedir. ABD'nin çekilmesiyle farklı koalisyon unsurları arasında yoğun bir çatışma meydana gelmesi beklenmektedir. En etkin güç ise maalesef Taliban'dır. Türkiye'nin üstlenmeye söz verdiği askeri misyonun Taliban'la çatışmaya girilmesine yol açması ise aşikar bir ihtimaldir. Türkiye bu riske girmemelidir” dedi.

“DEVLETİMİZİN DOST BİR ÜLKEYLE KARŞI KARŞIYA GELMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Okutan, sözlerini şöyle sürdürdü:

* İktidarın Biden'ın hışmından korunması uğruna devletimizin dost bir ülke ve kardeş bir halkla karşı karşıya gelmesi kabul edilemez. Türkiye'nin Afganistan'daki konumu, askeri gücüyle taraflardan birinin yanında olmak değil, bütün taraflara eşit mesafede bulunmak olmalıdır. Ülkemiz, tarihe dayalı yakın ilişkilere sahip olduğu, toplumuyla dinsel ve kültürel yakınlıklar taşıdığı Afganistan'da yapabileceği ve yapması gereken en iyi görevi, insani ve barış amaçlı diplomatik bir misyonu üstlenmeli ve bunu NATO ya da ABD adına değil, kendi girişimiyle başlatıp yürütmelidir.

“ABD'NİN İŞİNE GELECEKTİR”

İktidarın, “güvenlik pazarlamaktan” vazgeçmesi gerektiğini savunan Okutan, “İktidar, dost Afganistan halkına iyi niyetle yardım ve kardeşlik eli uzatmalı; gerekirse bu çerçevede öncelikle kardeş Pakistan'ın katılım sağlayacağı bir uluslararası dayanışmaya da öncülük etmelidir. Her alanda büyük ihtiyaç içinde olduğu bilinen harap olmuş Afganistan'ın halkına insani yardım sağlamak, çatışmaya hazır veya çatışan taraflar arasında huzur ve barışı ve beraberliği ön plana çıkaran diplomatik bir inisiyatif almak öncelikle tercih edilmelidir. Askeri varlıkla taraflardan birinin yanında iç çatışma unsuru haline düşmek, belki ABD'nin işine gelecektir ve lakin ne Türkiye'nin ne de Afganistan halkının yararına olacaktır” açıklamasını yaptı.